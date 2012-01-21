اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه شامل احداث سازه های گابیونی به میزان هزار و 80متر مکعب، سنگ و ملات معادل 896 مترمکعب و خشکه چین به میزان 810متر مکعب در دست اجرا است.

رئیس اداره فنی اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: در این زمینه تا کنون بخش عمده ای از عملیات گابیون و خشکه چین در واحد شماره 4 به اجرا درآمده است.

این مسئول همچنین به پیشرفت فیزیکی پروژه یادشده که معادل حدود 40 درصد است، اشاره کرد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

در زمانبندی مناسب، بقیه عملیات نیز به اتمام خواهد رسید

بیات افزود: طبق بررسی ها و برنامه ریزی های انجام شده، در زمانبندی مناسب، بقیه عملیات نیز به اتمام خواهد رسید و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.

رئیس اداره فنی اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: شرایط موجود منطقه، طرح اجرای عملیات نهال کاری به طور همزمان توسط شهرداری را ضروری ساخته است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه آبخیز شهر کرج، تاثیرات مطلوبی به همراه دارد و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد که این امر، اهمیت فراوانی دارد.