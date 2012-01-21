31 گروه راهداری در جاده های گلستان مستقر هستند

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به در پیش بودن ایام سوگواری، تردد سنگین در راههای استان گزارش می شود که رانندگان موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در طول این راهها هستند.

وی اظهارداشت: شرکت در مراسم خاص این ایام و قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران امام رضا (ع) موجب ترافیک سنگین در سطح راههای گلستان می شود.

شورابی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که براساس پیش بینیهای هواشناسی، وضعیت جوی استان طی چند روز آینده همراه با بارش برف و باران بویژه در سطح راههای کوهستانی استان است که می طلبد رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نهایت سلامت و ایمنی به مقاصد خود برسند.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان اظهارداشت: اطمینان از سالم بودن خودرو، به همراه داشتن زنجیر چرخ و البسه گرم از ملزومات ضروری دیگر برای عبور از محورهای کوهستانی استان است.

شورابی گفت: راهداران استان از ماهها قبل در سطح راههای استان در حال آماده باش کامل هستند تا ترددی امن را در فصل سرما و یخبندان برای مسافران فراهم کنند.

وی افزود: استقرار 303 راهدار در قالب 31 اکیپ راهداری و 170 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در 24 راهدارخانه استان گلستان، یکی دیگر از اقداماتی بوده که مدیرکل راه و ترابری گلستان بر آنها در سطح راههای استان تاکید داشت تا با نمک پاشی، برفروبی و انجام عملیات راهداری زمستانه از مسدود شدن راهها جلوگیری به عمل آید.



شورابی همچنین متذکر شد: تلفن گویای 141 و 5-2223131-0171 مرکز مدیریت راههای استان آماده اعلام آخرین وضعیت راههای استان در این ایام و در طول سال در هر ساعت از شبانه روز است.