31 گروه راهداری در جاده های گلستان مستقر هستند

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به در پیش بودن ایام سوگواری، تردد سنگین در راههای استان گزارش می شود که رانندگان موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در طول این راهها هستند.
وی اظهارداشت: شرکت در مراسم خاص این ایام و قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران امام رضا (ع) موجب ترافیک سنگین در سطح راههای گلستان می شود.
شورابی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که براساس پیش بینیهای هواشناسی، وضعیت جوی استان طی چند روز آینده همراه با بارش برف و باران بویژه در سطح راههای کوهستانی استان است که می طلبد رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نهایت سلامت و ایمنی به مقاصد خود برسند.
رئیس شورای حمل و نقل گلستان اظهارداشت: اطمینان از سالم بودن خودرو، به همراه داشتن زنجیر چرخ و البسه گرم از ملزومات ضروری دیگر برای عبور از محورهای کوهستانی استان است.
شورابی گفت: راهداران استان از ماهها قبل در سطح راههای استان در حال آماده باش کامل هستند تا ترددی امن را در فصل سرما و یخبندان برای مسافران فراهم کنند.
شورابی همچنین متذکر شد: تلفن گویای 141 و 5-2223131-0171 مرکز مدیریت راههای استان آماده اعلام آخرین وضعیت راههای استان در این ایام و در طول سال در هر ساعت از شبانه روز است.
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