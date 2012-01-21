طرح قرآنی چهل مسجد چهل ختم قرآن در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و وفات پیامبر اکرم(ص) طرح ختم قرآن در چهل مسجد در بندرعباس برگزار می شود.

کانون فرهنگی هنری دفاع مقدس بندرعباس به عنوان دبیرخانه برگزار کننده طرح، با هدف بهره مندی هر چه بیشتر از انوار الهی قرآن کریم در مساجد، بازخوانی نقش قرآن در زندگی کنونی و تاثیر آن در آینده بشریت، آگاهی بخشی در رابطه با قیام عاشورا و ظلم ستیزی از دیدگاه قرآن و برپایی مراسم عزاداری اهل بیت (س) با محوریت قرآن در سطح مساجد شهر بندرعباس اقدام به برگزاری این طرح می کند.

این مراسم در روز بیست و نهم صفر برابر با سوم بهمن ماه با حضور علاقه مندان به قرآن و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهر بندرعباس برگزار می شود و طی آن چهل دور به صورت همزمان قرآن ختم می گردد.

دبیرخانه برگزار کننده طرح از نوزدهم دی ماه همزمان با افتتاح نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در بندرعباس کار ثبت نام از علاقه مندان را در غرفه مربوطه آغاز کرد.

ثبت نام این طرح از طریق دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان و مساجد شهر بندرعباس انجام می شود و اکنون نیز مورد استقبال بالای مردم و بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرار گرفته است.

این طرح قرآنی با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان،هیئت امناء مسجد حضرت فاطمه معصومه(س) ، کانون فرهنگی هنری دفاع مقدس و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می شود.

اختتامیه طرح طی یک محفل قرآنی سوم دی ماه برابر با 29 صفر در مسجد حضرت فاطمه معصومه (س) واقع در شهرک طلائیه از ساعت 16 با حضور جمعی از قاریان و مسئولان قرآنی استان هرمزگان برگزار می شود.