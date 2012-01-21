تولید فرآورده های نفتی بر اساس استاندارد یورو 5 در پالایشگاه بندرعباس

هاشم نامور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر استاندارد یورو 5 در فرآورده های پالایشگاه نفت بندرعباس، بیان داشت: پروژه استاندارد سازی فراورده های نفتی و سوختی در پالایشگاه نفت بندرعباس از 62 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی پالایشگاه پالایش نفت خام و تولید فرآورده ها بر اساس استاندارد روز است، عنوان کرد: فرآورده های شرکت پالایش نفت بندرعباس طبق استانداردها در حال تولید و عرضه به بازار داخلی و خارجی است.

نامور افزود: فراورده های تولید این پالایشگاه گاز مایع، بنزین موتور برای مصرف داخل کشور، نفت سفید، سوخت جت که امکان صادرات این محصول فراهم شده است، نفت کوره و نفت سنگین که برای صادرات تولید می شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس متوسط تولید فرآورده های پالایشگاه بندرعباس را 17 میلیون لیتر نفته کوره، 15 میلیون لیتر نفت و گاز، هشت میلیون و 700 هزار لیتر بنزین، پنج میلیون لیتر سوخت جت طی سال گذشته عنوان کرد.

وی سهم تولید فرآورده های پالایشگاه نفت بندرعباس نسبت به کشور در نفت 23 درصد، نفت و گاز 16 درصد، بنزین 22 درصد، نفت سفید 16 درصد و گاز مایع مصرفی در داخل کشور را 15 درصد اعلام کرد.

نامور گفت: حمایت از پروژه های دانشجویی، دانشگاه ها و تبادل اطلاعات با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی از جمله فعالیتهای پژوهشی پالایشگاه نفت بندرعباس در سال گذشته و امسال بوده است.

وی با اشاره به پروژه های زیست محیطی در حال انجام در این پالایشگاه اضافه کرد: خرید تجهیزات مقابله و رفع آلودگی در دریا با هدف حفاظت از محیط زیست طبق کنوانسیون مارپل، ساخت محل جدید برای دپوی گوگرد تولیدی، مطالعه پساب پالایشگاه، پروژه پژوهشی رفع بوی واحد بازیافت و پروژه پژوهشی ساخت ربات نشت یاب لوله های زیرزمینی در پالایشگاه را از مهمترین پروژه های در دست اقدام عنوان کرد.