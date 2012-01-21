طالبان مسئولیت تیرباران 4 نظامی فرانسوی را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه لحظاتی قبل اعلام کرد که طالبان مسئولیت مرگ چهار سرباز فرانسوی و زخمی شدن 17 نفر دیگر در ولایت "کاپیسا را که باعث شد تا رئیس جمهوری این کشور از تعلیق عملیات های نظامی در افغانستان خبر دهد، برعهده گرفت.

این تیراندازی صبح روز جمعه در کمپ نظامیان فرانسوی در منطقه "تگاب" ولایت کاپیسا رخ داد و رسانه های غربی در ابتدا ادعا کردند که سرباز ارتش ملی افغانستان که پیشتر توسط نیروهای خارجی بازداشت شده بود، به سوی نیروهای فرانسوی تیراندازی کرده است.

در پی کشته شدن این چهار نظامی، تلفات ارتش فرانسه از ابتدای سال 2001 تاکنون به 82 نفر رسید.