تولید گندله آهن در گل گهر به 10میلیون تن می رسد

محمد عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گل گهر سیرجان به همراه دو شرکت گهر زمین و جهان فولاد در منطقه گل گهر به فعالیت صنعتی مشغول هستند.

وی اظهار داشت: این سه مجموعه صنعتی در برنامه ریزی کاری خود از سال 90 و در یک بازه دوساله 9 پروژه کلان صنعتی را در دست اقدام دارند.

عسکری تصریح کرد: احداث کارخانه های تولید کنستانتره به مقدار هشت میلیون تن، گندله سازی به میزان 10میلیون تن در سال و احداث دو مجتمع تولید فولاد به حجم 1.7میلیون تن و یک میلیون تن در سال جز این پروژه های 9 گانه گل گهر سیرجان هستند.

وی بیان داشت: کارخانه های فولاد سازی برای تامین خوراک مورد نیاز خود وابسته به تولید کنستانتره و گندله هستند و به همین دلیل افزایش تولید این دو محصول در اولویت کاری مجموعه گل گهر سیرجان و شرکت های همکار قراردارد.

عسکری تصریح کرد: شرکت گل گهر زمین احداث یک کارخانه پنج میلیون تنی گندله و یک کارخانه چهار میلیون تنی کنستانتره را در دست اقدام دارد و جهان فولاد نیز یکی از دو پروژه فولاد سیرجان به ظرفیت یک میلیون تن را در دست اقدام دارد.

