  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

مشارکت "پارس‌متال" و "دسا" در تولید قطعات موتور ملی

قائم مقام شرکت پارس‌متال از مشارکت "پارس‌متال" و "دسا" در تولید قطعات موتور ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تقی‌نژاد گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این شرکت، ابتدا قرار بر این شد تا نگرش خود را نسبت به تولید عوض کنیم و علاوه بر تولید لوله‌های چدنی و گلوله‌های صنعتی طبق توافقنامه‌ای با شرکت دیزل سنگین ایران "دسا" در نظر داریم ریخته‌گری موتور و قطعات موتور ملی را انجام داده تا این محصول در کشور بومی‌سازی شود.

وی افزود: همچنین در نظر داریم اجزاء پمپ و  شیرآلات مورد استفاده در صنعت نفت را تولید کرده و در آخر هم تولید اسلپ (شمش‌های فولادی) را به محصولات خود بیافزاییم.
 
به گفته تقی زاده، این واحد صنعتی موفق شد اولین گلوله‌های نشکن را تولید کند و به نام خود به ثبت برساند که این اقدام منجر شد این محصول در کشور بومی‌سازی شود و از طریق واردات تامین نشود.
 
تقی‌نژاد اظهارداشت: در نظر داریم در بخش موتور و قطعات نفتی وارد بازار صادرات شویم و اگر در بخش تولید شیرآلات نفتی بتوانیم تمامی استانداردها را پاس کنیم، می‌توانیم در خاورمیانه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
کد مطلب 1514607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها