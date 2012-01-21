به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تقی‌نژاد گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این شرکت، ابتدا قرار بر این شد تا نگرش خود را نسبت به تولید عوض کنیم و علاوه بر تولید لوله‌های چدنی و گلوله‌های صنعتی طبق توافقنامه‌ای با شرکت دیزل سنگین ایران "دسا" در نظر داریم ریخته‌گری موتور و قطعات موتور ملی را انجام داده تا این محصول در کشور بومی‌سازی شود.

وی افزود: همچنین در نظر داریم اجزاء پمپ و شیرآلات مورد استفاده در صنعت نفت را تولید کرده و در آخر هم تولید اسلپ (شمش‌های فولادی) را به محصولات خود بیافزاییم.



به گفته تقی زاده، این واحد صنعتی موفق شد اولین گلوله‌های نشکن را تولید کند و به نام خود به ثبت برساند که این اقدام منجر شد این محصول در کشور بومی‌سازی شود و از طریق واردات تامین نشود.



تقی‌نژاد اظهارداشت: در نظر داریم در بخش موتور و قطعات نفتی وارد بازار صادرات شویم و اگر در بخش تولید شیرآلات نفتی بتوانیم تمامی استانداردها را پاس کنیم، می‌توانیم در خاورمیانه حرفی برای گفتن داشته باشیم.