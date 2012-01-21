هدف بسکتبال کاله مازندران صعود به پلی اف دسته یک کشور است

محمد علی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاله در بازیهای اخیر نتایج خوبی کسب کرده و اکنون در میان سه تیم بالای جدول قرار دارد.

وی افزود: کاله با پیروزی برابر تیم آلیش گنبد، در هفته چهاردهم مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور، در شرایط خوبی به سرمی برد وهمه چیز برای صعود این تیم به مرحله حذفی فراهم است.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران ادامه داد: تیم کاله با تلاش کادرفنی و بازیکنان موقعیت خود را در بالای جدول رده بندی مسابقات این فصل دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور از دست نخواهد داد.

وی تصریح کرد: در این فصل به خصوص در بازیهای خانگی و خارج از خانه، فقط به پیروزی برابر همه تیم ها فکر می کنیم و تمام توجه خود را در روی زمین متمرکز می کنیم.

سرپست تیم بسکتبال کاله مازندران، به دیدار روز گذشته تیمهای کاله و آلیش گنبد اشاره کرد و گفت: با شناختی که کادر فنی از این تیم میزبان داشت، و آنالیز نقاط ضعف تیم گنبدی و استفاده از آن، پیروزی لازم کسب شد.

تیم کاله مازندران، در هفته چهاردهم مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور، در دیداری خارج از خانه در گنبد از میزبان خود تیم آلیش، با نتیجه 71 بر55 پیروز شد.

تیم کاله مازندران، در پایان هفته چهاردهم دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور با کسب 22 امتیاز به مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات صعود کرد.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور حضور دارد.