پیروزی تهران، یزد و و آران و بیدگل در لیگ برتر اسکواش

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته‌های اول و دوم از دور برگشت مسابقات این فصل لیگ برتر اسکواش مردان باشگاه‌های کشور، به میزبانی هیئت اسکواش استان قم برگزار شد و با پیروزی تیم های تهران، یزد و آران و بیدگل به پایان رسید.



بر اساس برنامه‌ریزی کمیته لیگ فدراسیون اسکواش، رقابت‌های هفته‌های هشتم و نهم لیگ برتر اسکواش مردان باشگاه‌های کشور در حالی به میزبانی هیئت اسکواش استان قم و با شرکت تیم‌های لیگ برتری برگزار شد که در پایان اسکواش بازان تیم‌های انقلاب تهران، هیئت یزد و سحاب آران و بیدگل از سد حریفان خود عبور کردند.



رقابت‌های هفته‌های هشتم و نهم لیگ برتر اسکواش باشگاه‌های کشور با عنوان گرامیداشت شهید مصطفی احمدی‌روشن در سالن بین‌المللی اسکواش شهر مقدس قم برگزار شد و در یکی از مهمترین دیدارهای برگزار شده، اسکواش بازان باشگاه انقلاب تهران یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی، در جدال با تیم شهدای انقلاب استان کرمانشاه با حساب سه بر صفر صاحب برتری شدند.



تیم های تربیت بدنی بروجرد و آران و بیدگل به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با نتیجه دو بر یک به سود تیم سحاب آران و بیدگل به پایان رسید.



تیم اسکواش سحاب آران و بیدگل برای دومین بار متوالی به میدان رفت و این بار مقابل تیم اسکواش هیئت یزد قرار گرفت که در پایان این اسکواش بازان یزدی بودند که با حساب سه بر صفر به پیروزی دست یافتند.

