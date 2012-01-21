تقویت راهیان نور برای مقابله با نقشه های دشمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی روز شنبه در ستاد راهیان نور شهرستان کردکوی، اعزام به راهیان نور را یکی از مباحث مهم و اساسی در مقابل جنگ نرم دشمنان دانست و افزود: رزمندگان، جانبازان، آزادگان و شهدا آگاه به زمان خود بودند و ما باید به ایمان و اعتقاد درونی آنها افتخار کنیم و آثار وقایع آنها را به مردم و نسل پویا نشان دهیم تا در آن فضا قرار بگیریم.

وی از همه مسئولان دستگاههای اداری خواست که براساس تکلیف با تمام توان در اعزام فعالانه کاروانهای راهیان نور همکاری کرده تا سپاه و بسیج دغدغه ای نداشته باشند.

در ادامه سرهنگ حسام، جانشین فرماندهی سپاه کردکوی ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین جلسه از نحوه اعزام، تعداد آن و برآورد هزینه کرایه و سوخت خودروها گزارشی ارائه کرد.