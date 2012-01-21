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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

خدادادی به مهر خبر داد:

میزبانی تنکابن در مسابقات دوچرخه سواری استانهای شمالی کشور

میزبانی تنکابن در مسابقات دوچرخه سواری استانهای شمالی کشور

تنکابن - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران، از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری سه جانبه گرامیداشت دهه مبارکه فجر با حضور تیمهای برتر استانهای شمالی کشور در تنکابن خبر داد.

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور 9 تیم در رده سنی بزرگسالان، گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 13 بهمن ماه جاری در تنکابن برگزار می شود.

وی افزود: 5 تیم برتر مسابقات اخیر لیگ دوچرخه سواری مازندران به همراه دو تیم از گیلان و دو تیم از گلستان با هم رقابت می کنند.

دبیرهیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: این مسابقات در بخش 4 هزار متر تیمی و 120 کیلومتر استقامت جاده برگزار می شود.

خدادادی، برگزاری این مسابقات را حفظ آمادگی بیشتر دوچرخه سواران این استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی و لیگ کشوری اعلام کرد.

در مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران که در 6 مرحله برگزار شد، تیمهای تله کابین رامسر، فروشگاه دوچرخه ملی پوشان رامسر و سایپای تنکابن به ترتیب اول تا سوم شدند.

کد مطلب 1514616

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