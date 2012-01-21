میزبانی تنکابن در مسابقات دوچرخه سواری استانهای شمالی کشور

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور 9 تیم در رده سنی بزرگسالان، گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 13 بهمن ماه جاری در تنکابن برگزار می شود.

وی افزود: 5 تیم برتر مسابقات اخیر لیگ دوچرخه سواری مازندران به همراه دو تیم از گیلان و دو تیم از گلستان با هم رقابت می کنند.

دبیرهیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: این مسابقات در بخش 4 هزار متر تیمی و 120 کیلومتر استقامت جاده برگزار می شود.

خدادادی، برگزاری این مسابقات را حفظ آمادگی بیشتر دوچرخه سواران این استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی و لیگ کشوری اعلام کرد.

در مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران که در 6 مرحله برگزار شد، تیمهای تله کابین رامسر، فروشگاه دوچرخه ملی پوشان رامسر و سایپای تنکابن به ترتیب اول تا سوم شدند.