میزان مرگ و میر مادارن باردار در میاندوآب به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جلالی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افزایش شناسایی مادران نیازمند مراقبت پیش از بارداری با همکاری مرکز مشاوره قبل از ازدواج برای تمامی مزدوجین و تازه عروسها از جمله اقدامات انجام شده در راستای به صفر رسیدن میزان مرگ و میر مادران و حفظ آن طی 4 سال گذشته در میاندوآب بود.

وی از شناسایی و ثبت اطلاعات تمامی زنان شوهردار 10 تا 49 ساله در معرض خطر زیر 18 و بالای 35 سال، مادران دارای فرزند زیر 2 سال، مادران با سابقه بیماریهای زمینه ای و مادران دارای بیش از 3 فرزند خبر داد و گفت: شناسایی و ارسال اسامی زنان حامله پر خطر دو ماه قبل از موعد زایمان به اتاق زایمان بیمارستان جهت اطلاع و طراحی مداخلات لازم تخصصی از دیگر اقدامات در این راستا است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب، برگزاری کلاسهای آموزشی برای زنان شوهردار 10 تا 49 ساله در معرض خطر، با تاکید بر استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و رعایت فاصله بین بارداری در راستای کاهش حاملگیهای پر خطر و ناخواسته با رفع عوامل زمینه ای خطر را از دیگر برنامه های کاهش مرگ و میر مادران باردار در این شهرستان دانست.

جلالی در ادامه از ایجاد حامله سرا و اسکان موقت برای دسترسی آسان به خدمات تخصصی و زایمان ایمن برای مادرانی که به علت بعد مسافت و صعب العبوری مناطق در معرض خطر زایمان غیر ایمن قرار دارند، خبر داد و اظهار داشت: شناسایی و حمایت، پشتیبانی، پیگیری و انجام مداخلات لازم برای مادران حامله با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و نیازمند نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: همچنین برای مداخلات لازم و راه گشایی جاده های برفگیر و تسهیل ایاب و ذهاب اقدام به شناسایی و ارسال اسامی مادران باردار با ذکر تاریخ تقریبی زایمان از اول آبان تا آخر فروردین در مناطق صعب العبور، کوهستانی شده است.