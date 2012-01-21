رعایت قانون تنها ملاک عمل هیئتهای اجرایی و نظارت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هاشمی روز شنبه در جلسه هماهنگی هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی و کمیته های نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چایپاره با اشاره به اصل 33 قانون اساسی و ضمن تاکید بر لزوم بیطرفی کامل عوامل اجرایی و نظارت از نامزدهای انتخابات مجلس، افزود: در عملکرد اجرایی و نظارت تنها ملاک ما قانون است .

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم و قانونمند نیازمند ایجاد پیش زمینه و تمهیدات لازم است، گفت: این انتخابات نیز از این امر مهم مستثنی نیست چراکه انتخابات مجلس محلی تر از انتخابات ریاست جمهوری بوده و از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار چایپاره با بیان اینکه امیدواریم بعد از احراز کامل صلاحیت کاندیداها در ایام شروع تبلیغات موارد قانونی بیشتر ملاک و مد نظر نامزدها باشد، اظهار داشت: قانون برای ترغیب و تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای هیچکس را منع نکرده اما این تبلیغات نیز باید منطبق بر موازین قانونی باشد.

هاشمی با اشاره به اهمیت گزارشات کمیته های نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گزارشات ایام انتخاباتی باید دقیق، سریع و مستند باشد تا در صورت لزوم از تخطی و بروز بی قانونی در انتخابات جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه عرصه انتخابات مجلس نمایش حضور و اقتدار ملی ایرانیان است، ادامه داد: حضور پرشور و حداکثری مردم در پای صندوقهای رای توطئه های دشمنان را خنثی و اقتدار نظام اسلامی را بالا ببرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چایپاره نیز در این جلسه گفت: اهمیت این انتخابات و حساسیت ویژه آن بر کسی پوشیده نیست و همین امر باعث می شود که نظارت دقیق بر روند اجرای آن را داشته باشیم.

اسماعیل رجبی با بیان اینکه اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت باید با اجرای صحیح نص قانون بهانه از دست فرصت طلبان و معاندان بگیرند، افزود: حتی تخلف کوچک هم منجر به ابطال صندوق آرا و تحمیل هزینه ای جبران ناپذیر بر نظام می شود.

وی مطالعه کتابچه قانون انتخابات را برای تمامی اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت ضروری دانست و اظهار داشت: هم اکنون شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرای عمومی و دادگستری شهرستان آغاز بکار کرده است.

رحیم محمدزاده ، رئیس دفتر نظارت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چایپاره نیز در این جلسه از آمادگی کامل هیئتهای نظارت برای برگزاری سالم انتخابات خبر داد و گفت: در چایپاره 150 نفر از عوامل نظارتی پس از طی دوره های آموزشی فعالیت کرده که در این راستا رصد فعالیتهای تبلیغاتی زود هنگام انتخاباتی لازم و ضروری بوده و نیازمند تعامل هرچه بیشتر هیئتهای نظارتی و اجرایی است.