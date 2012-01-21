اعزام دانش آموزان دختر ساوه به مناطق عملیاتی آغاز شد

سرهنگ علی محمدی در حاشیه مراسم اعزام این دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: اردوی های راهیان نور ویژه دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان ویژه درس آمادگی دفاعی است.

وی گفت: اعزام یک هزار و 250 دانش آموز دختر سال دوم متوسطه این شهرستان در قالب کاروانهای راهیان نور طی چهار مرحله انجام می شود.



محمدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون شش گروه از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم متوسطه به این اردوهای آموزشی اعزام شده اند.

وی اظهارداشت: این دومین مرحله اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است که در مرحله نخست 360 دانش آموز و امروز نیز 350 نفر اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: دانش‌ آموزان دختر با حضور در اردوهای راهیان نور علاوه بر یادگیری عملی درس آمادگی دفاعی، در برنامه‌های زیارتی، یادمان‌های دفاع مقدس، بیان خاطرات دفاع مقدس از زبان رزمندگان و جانبازان نیز شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان اعزامی طی سه روز از مناطق عملیاتی، یادمان فتح المبین، اروند کنار، شلمچه، خرمشهر، آبادان، دهلاویه، هویزه، دانیال نبی بازدید خواهند کرد.