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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

برای آموزش آمادگی دفاعی/

اعزام دانش آموزان دختر ساوه به مناطق عملیاتی آغاز شد

اعزام دانش آموزان دختر ساوه به مناطق عملیاتی آغاز شد

ساوه - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: 350دانش آموز دختر ساوه در قالب کاروان راهیان نور صبح شنبه از ناحیه سپاه شهر ساوه به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند و این اعزام ادامه خواهد داشت.

سرهنگ علی محمدی در حاشیه مراسم اعزام این دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: اردوی های راهیان نور ویژه دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان ویژه درس آمادگی دفاعی است.
 
وی گفت: اعزام یک هزار و 250 دانش آموز دختر سال دوم متوسطه این شهرستان  در قالب کاروانهای راهیان نور طی چهار مرحله انجام می شود.

محمدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون شش گروه از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم متوسطه به این اردوهای آموزشی اعزام شده اند.
 
وی اظهارداشت: این دومین مرحله اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است که در مرحله نخست 360 دانش آموز و امروز نیز 350 نفر اعزام شدند.
 
فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: دانش‌ آموزان دختر با حضور در اردوهای راهیان نور علاوه بر یادگیری عملی درس آمادگی دفاعی، در برنامه‌های زیارتی، یادمان‌های دفاع مقدس، بیان خاطرات دفاع مقدس از زبان رزمندگان و جانبازان  نیز شرکت می کنند.
 
وی اضافه کرد: دانش آموزان اعزامی طی سه روز از مناطق عملیاتی، یادمان فتح المبین، اروند کنار، شلمچه، خرمشهر، آبادان، دهلاویه، هویزه، دانیال نبی بازدید خواهند کرد.
کد مطلب 1514621

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