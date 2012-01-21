مرکز تربیت مربی کرج برای توانمندسازی مربیان همکاری می کند

محمود مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برای کمک به توانمندسازی نیروی انسانی بخش خصوصی و دولتی برنامه هایی دارد که این امر دنبال می شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز تربیت مربی ادامه داد: نقش مربی در فرآیند آموزش، محوری است و باید همواره به این امر توجه داشته باشیم و اهمیت آن را دریابیم.

این مسئول گفت: برنامه های مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برای کمک به توانمندسازی نیروی انسانی بخش خصوصی و دولتی در راستای اجرای مدل شایستگی مربیان دنبال می شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز تربیت مربی ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی ها امر یادشده در راستای توسعه ظرفیت نیروی انسانی دنبال می شود و این امر، ضرورت فراوانی دارد.

افق و چشم انداز روشنی به منظور توسعه منابع انسانی، مد نظر است

مکرمی افزود: افق و چشم انداز روشنی در این حوزه به منظور توسعه منابع انسانی، مد نظر است و تلاش می کنیم تا بتوانیم به این افق و چشم انداز دست یابیم.

این مسئول همچنین از خدمات ارائه شده مرکز تربیت مربی به مربیان آموزشگاههای آزاد و به کارگیری ظرفیت آنها در اجرای دوره های مربیان با رویکرد رشته های جدید در طول سال جاری به عنوان یکی دیگر از برنامه ها نام برد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز تربیت مربی گفت: مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری رشته های جدید و مورد نیاز کشور جهت ایجاد فرصت های جدید اشتغال ضرورت دارد.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی در کشور محسوب می شود.