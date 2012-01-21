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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

نخستین کتاب جامع صنعت ساختمان مازندران منتشر شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین کتاب جامع صنعت ساختمان مازندران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سعیدی کیاسری مدیر پروژه چاپ کتاب صنعت ساختمان مازندران گفت: این کتاب به سفارش اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران و همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، جامعه مهندسین مشاور مازندران و دیگر نهادهای مرتبط تهیه شده است.

وی افزود: در این کتاب اطلاعاتی شامل اسامی دفاتر طرح و نظارت، دفاتراجرا، انبوه سازان، استادکاران ماهر، مشاوران مازندران، تولید کنندگان مصالح ساختمانی استاندارد و مطالب فنی و مهندسی است که برای بسیاری از کارفرمایان ساختمانی قبل از اقدام برای ساخت و ساز مفید است.

سعیدی کیاسری، از برنامه ریزی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی جهت رونمایی کتاب در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: انجام این کار در سطح کشور بی نظیر بوده و مازندران در این طرح پیشگام بوده است.

کد مطلب 1514623

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