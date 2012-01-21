خطوط لوله نفت از مناطق مسکونی مسجدسلیمان جمع آوری شد

داوود کیانی به خبرنگار مهر گفت: با دستور مدیر عامل شرکت و با هدف افزایش ایمنی شهروندان، خطوط لوله انتقال نفت واقع در مناطق مسکونی شهری شهرستان مسجدسلیمان جابه جا شدند.

وی افزود: در این پروژه 13 هزار و 500 متر خط لوله با قطر شش و هشت و 10 اینچ واقع در مناطق مسکونی شهری که نفت خام تولیدی از واحدهای بهره برداری حوزه فعالیت شرکت را به واحد بهره برداری نمره 9 انتقال میداد جمع آوری شد.



رئیس اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد: این پروژه در مدت زمان دو ماه و با صرف مبلغ 450 میلیون ریال در شهرستان مسجدسلیمان اجرا شد.



وی عنوان کرد: با جمع آوری این خطوط علاوه بر افزایش ایمنی ساکنان مناطق مسکونی شهری مجاور این خط لوله، زمینهای زراعی و مسکونی زیادی آزاد سازی شده که مراجع ذیربط می توانند از آن برای واگذاری و انجام امورات کشاورزی، صنعتی و مسکونی استفاده کنند.