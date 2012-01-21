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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

امانی پور:

137میلیارد ریال اعتبار به گتوند اختصاص یافت

137میلیارد ریال اعتبار به گتوند اختصاص یافت

گتوند - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند گفت: امسال و از محل اعتبارات تملک دارایی، فرهنگی و توسعه اعتباری معادل 1370 میلیارد و 838 میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله امانی پور صبح امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گتوند اظهار کرد: روسا و مدیران ادارات در جذب اعتبارات تلاش بیشتری داشته باشند و پیگیر پروژه های اجرا نشده یا در حال اجرای مربوطه باشند ضمن اینکه پیشرفت پروژه ها را به فرمانداری به صورت مکتوب گزارش کنند.

وی افزود: خوشبختانه پیشرفت پروژه های مربوط به سفرهای هیئت دولت در سطح مناسبی بوده است و تقریبا همه مصوبات سفر اول هیئت دولت اجرایی شده است.

فرماندار گتوندهمچنین در خصوص برنامه پنج ساله توسعه گفت: دستگاه های اجرایی با توجه به شاخصها و اولویتها و نیازهای منطقه برآورد کرده وجداول مربوط به برنامه پنج ساله را تنظیم کنند.

در این جلسه روسای دستگاه های اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه پنج ساله شهرستان گتوند در استان خوزستان پرداختند.   
کد مطلب 1514630

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