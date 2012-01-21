جهش ترابری قم پانزدهمین بار در لیگ برتر بسکتبال باخت

به گزارش خبرنگار مهر، شکست در هفته هفتم از دور برگشت مرحله گروهی پیکارهای لیگ برتر سبب شد تا شاگردان سیدعباس آقاکوچکی علاوه بر اینکه پانزدهمین باخت این فصل را متحمل شوند، تمام امیدهای خود برای بقا در لیگ برتر را به دیدارهای پلی آف چهار تیم انتهای جدول معطوف کنند.



شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری که به میزبانی این تیم برگزار شد، میزبان تیم حفاری اهواز بودند که با ارائه نمایشی دور از انتظار و حتی ضعیف تر از بازی رفت در اهواز، به میهمان خود باختند.



جهش ترابری با قبول این باخت عملا شانس حضور در جمع هشت تیم بالای جدول برای مرحله پلی آف را از دست داد.



جهش ترابری قم در حالی در خانه مقابل تیم حفاری اهواز به میدان رفت که پایان تلاش دو تیم در چهار کوراتر 10 دقیقه ای این مسابقه، با شکست 75 بر 58 نماینده بسکتبال قم همراه بود تا این تیم با کسب 21 امتیاز از 18 مسابقه خود همچنان در مکان دوازدهم جدول ایستاده و در چهار بازی آتی دیدارهای سختی مقابل حریفان خود از جمله تیم های مهرام و پتروشیمی بندر اما داشته باشد.



گفتنی است: در پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، هشت تیم بالای جدول برای کسب مقام قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند و چهار تیم پائین جدول نیز در تلاش برای بقا در لیگ دسته اول بسکتبال رقابت می کنند.

