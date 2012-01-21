ارزشهای اسلامی از مولفه های اساسی جامعه لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوما الجماتی" از تحلیلگران سیاسی غیر وابسته لیبیایی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره شرایط لیبی اظهار داشت: خلع سلاح گروههای شبه نظامی در کشور ما به آرامی در حال انجام است. استراتژی حکومت انتقالی جدید در لیبی این است که همه مبارزان لیبیایی که در ارتش، پلیس و سازمانهای امنیتی بوده اند را با هم هماهنگ کند.

وی افزود: جامعه لیبی یکی از یک دست ترین جوامع عربی است. ما همه مسلمان هستیم. هر کس فرهنگ و زبان منحصر به فرد خود را به رسمیت می شناسد. این فرهنگ ها حالا بیش از گذشته مورد احترام قرار می گیرند.

این کارشناس لیبیایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: جامعه غیر نظامی در لیبی باید هر چه سریعتر گسترش یابد. مردم لیبی بسیار تشنه به وجود آمدن چنین جامعه ای هستند چرا که آنها مدت طولانی سرکوب می شدند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: لیبیایی ها گرایش به سمت افراط گرایی ندارند و همزمان محافظه کار می باشند. ارزشهای اسلامی و عربی در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. گروههای اسلامی در لیبی نسبتا میانه رو می باشند. آنها بخشی از جامعه سیاسی در لیبی می باشند.

وی همچنین درباره محاکمه سیف الاسلام قذافی اظهار داشت: دادگاه لاهه به این مسئله اشاره کرده که هیچ مسئله ای نیست که این محاکمه در لیبی برگزار شود به شرط آنکه استانداردهای بین المللی رعایت شود. من فکر می کنم در این راستا توافق ایجاد می شود و این محاکمه می تواند در طرابلس برگزار شود.

الجماتی افزود: ما به یک انتخابات و قانون اساسی نیاز داریم. حداقل در یک سال و نیم آینده ما اولین پارلمان معمول و قانونی را در کشورمان خواهیم داشت.