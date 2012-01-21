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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

در گزارشی مطرح شد؛

مواضع خطرناک پس از ترور احمدی روشن/ درست و بدون هزینه به هدف زدیم

مواضع خطرناک پس از ترور احمدی روشن/ درست و بدون هزینه به هدف زدیم

تحلیلگران اطلاعاتی با اشاره به اظهارات مقامات ارشد سیا پس از ترور اخیر دانشمند هسته ای ایرانی تاکید کردند: جنگ اشکار و غیر محرمانه علیه ایران تنشهای میان تهران و غرب را افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام مک کالین" نویسنده پایگاه خبری میدل ایست آنلاین روز گذشته در گزارشی از لندن نوشت: یک موتورسوار در میان ترافیک صبحگاهی تهران دستش را دراز کرده و یک بمب مغناطیسی را به درب خودروی پژو 405 می چسباند. چند ثانیه بعد با وقوع انفجار "مصطفی احمدی روشن" 32 ساله دانشمند هسته ای ترورمی شود و موتورسوار نیز در میان اوج ترافیک گم می شود.

وی در ادامه تاکید می کند: تبحری که در سلسله عملیاتهای ترور دانشمندان هسته ای ایران دیده شده نشان می دهد خشونت کشور یا کشورهایی که دشمنی زیادی با ایران دارند در تلاش برای توقف برنامه هسته ای این کشور به اوج خود رسیده است.

برخی افراد که در فعالیتهای جاسوسی خبره هستند از این عملیاتها که در آنها نمی توان طرف مشخصی را متهم کرد تمجید کرده اند. "رابرت ایرز" افسر سابق اطلاعاتی سیا درباره عملیات ترور اخیر در ایران می گوید: 10 از 10، هدف را زدیم بدون اینکه کسی دستگیر شود.

وی تاکید می کند: مسئله قابل توجه در این مسائل این است که آنها (طراحان عملیات) اطلاعات زیادی را جمع آوری می کنند و شرایط را به خوبی بررسی می کنند که این موضوع ممکن است چندماه به درازا کشیده شود.

"سیدنی فورد" کارشناس تسلیحاتی انگلیسی نیز در این باره اظهارداشت: این حمله از لحاظ فنی به صورت کاملا حرفه ای انجام شد و با درجه بالایی ازموفقیت به اتمام رسید.

تحلیلگران معتقدند عملیاتهای اخیر علیه ایران که با تحریمهای جدید همزمان شده، هرگونه تلاشی در زمینه مذاکرات دیپلماتیک ایران و غرب را از بین خواهد برد.

کد مطلب 1514641

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