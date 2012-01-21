تکواندو ایران 3 سهمیه المپیک لندن را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذوالقدری ظهر شنبه در جمع هیئت کاراته گلستان گفت: بزرگترین دغدغه ما باید ایجاد انگیزه و توسعه استعدادیابی و قهرمان پروری باشد.

دبیر فدراسیون تکواندو با اشاره به کسب مدال طلا تکواندو در المپیک پکن 2008 ، افزود: رمز موفقیت خانواده تکواندو ایران امکانات بالا در سطح جهانی نیست تنها عشق و ایمان قلبی و انسجام در ثبت و اجرای فعل خواستن است.

وی ضمن تقدیر و تجلیل از همبستگی هیئت تکواندو استان گلستان گفت: مفتخریم که تکواندو ایران با وجود کمبودها و تحریمها در جهان حرف اول را می زند.

ذوالقدری اظهار داشت: با وجود بضاعت پایین و امکاناتی که حتی سطح آن با کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا، فرانسه و حتی برخی کشورهای بلوک شرق و آفریقا قابل مقایسه نیست میزبان تکواندو کارانی از کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، مجارستان و... هستیم که برای دریافت سهمیه المپیک در کشور ما و تحت نظر مربیان ما تمرین می کنند.