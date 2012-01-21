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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

آخرین اخبار اردن/

واکنش اخوان المسلمین به اصلاحات نمایشی/ تظاهرات مردمی ادامه دارد

واکنش اخوان المسلمین به اصلاحات نمایشی/ تظاهرات مردمی ادامه دارد

تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف اردن و انتقاد گروه اخوان المسلمین از روند اصلاحات و دستگاه های اطلاعاتی این کشور از آخرین اخبار اردن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، انجمنهای مردمی و جوانان اردن روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.

معترضان در این تظاهرات مقابله با گرانی، مبارزه با فساد و تسریع در روند اصلاحات در کشور را خواستار شدند. در تظاهرات شهر امان پایتخت اردن مردم با سر دادن شعار اعلام کردند که مالیات بر درآمد و خرید و فروش باید لغو شود.

مردم شهرهای معان، اربد و الکرک نیز در تظاهرات مشابهی اتحاد مردمی برای حفظ امنیت و ثبات کشور و اصلاحات گسترده در راستای زندگی بهتر مردم اردن را خواستار شدند.

مردم شهر معان در شعارهای خود بر اهمیت اصلاحات گسترده و ممانعت از افزایش قیمت کالاهای ضروری در کشور تاکید کردند.

الجزیره نیز گزارش داد که گروه اخوان المسلمین اردن در امان تحصن کرده است و خواستار تسریع در روند مقابله با فساد، تحقق عدالت اجتماعی و آزادی است.

"همام سعید" یکی از رهبران اخوان المسلمین اردن در این رابطه اظهار داشت : مردم اردن برای اصلاحات فرعی و حاشیه ای انجام شده اهمیتی قائل نیستند، زیرا این مسائل پاسخگوی خواسته های مردمی نیست.
 
وی ضمن انتقاد از دستگاه اطلاعاتی اردن گفت : دولت عون الخصاونه در برابر دستگاه اطلاعاتی و توان آن ناتوان و اطلاعات اردن همان سازمانی است که رهبران قبلی آن در انتخابات تقلب می کردند.

کد مطلب 1514646

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