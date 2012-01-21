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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

شش درس نخست بازیگری از نگاه بولسلاوسکی

شش درس نخست بازیگری از نگاه بولسلاوسکی

ترجمه فارسی کتاب «بازیگری؛ شش درس نخست» نوشته ریچارد بولسلاوسکی در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را حسن ملکی به فارسی برگردانده و به تازگی به چاپ چهارم رسیده است.

کتاب اخیر که تا به حال بیش از 40 بار در آمریکا چاپ شده و از کتاب‌های مرجع در این زمینه محسوب می‌شود، در واقع نخستین مجلد از مجموعه کتاب‌های نظری و آموزشی انتشارات افکار درباره تئاتر است.

به اعتقاد بولسلاوسکی شش درس نخست بازیگری عبارتند از: تمرکز، حافظه احساسی، بازی دراماتیک، شخصیت سازی، مشاهده و ریتم.

البته او در این کتاب درباره هر یک از این دروس در فصلی مجزا و به صورت مشروح توضیح می‌دهد و برای توضیح بهتر مثال‌هایی هم از آنها می‌آورد.

کتاب 108 صفحه‌ای «بازیگری؛ شش درس نخست» در شمارگان 1100 نسخه و به قیمت 3500 تومان راهی بازار شده است.

کد مطلب 1514648

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