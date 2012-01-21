شش درس نخست بازیگری از نگاه بولسلاوسکی

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را حسن ملکی به فارسی برگردانده و به تازگی به چاپ چهارم رسیده است.

کتاب اخیر که تا به حال بیش از 40 بار در آمریکا چاپ شده و از کتاب‌های مرجع در این زمینه محسوب می‌شود، در واقع نخستین مجلد از مجموعه کتاب‌های نظری و آموزشی انتشارات افکار درباره تئاتر است.

به اعتقاد بولسلاوسکی شش درس نخست بازیگری عبارتند از: تمرکز، حافظه احساسی، بازی دراماتیک، شخصیت سازی، مشاهده و ریتم.

البته او در این کتاب درباره هر یک از این دروس در فصلی مجزا و به صورت مشروح توضیح می‌دهد و برای توضیح بهتر مثال‌هایی هم از آنها می‌آورد.

کتاب 108 صفحه‌ای «بازیگری؛ شش درس نخست» در شمارگان 1100 نسخه و به قیمت 3500 تومان راهی بازار شده است.