یکی از روحانیون جانباز در اهواز به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، شهید حجت الاسلام منصور رفیعیان از روحانیون سرشناس، سختکوش و مبارز اهواز، بنیانگذار و امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر (عج) کوی ترابری اهواز پس از سالها درد و رنج ناشی از شیمیایی شدن در دوران دفاع مقدس به دعوت الهی لبیک گفت.

این شهید والامقام در خرداد ماه سال 1332 در شهرستان شادگان در استان خوزستان دیده به جهان گشود و در سال 1359 برای فراگیری علوم دینی به دارالعلم آیت الله بهبهانی اهواز رفت و مشغول یادگیری علوم حوزوی شد و از محضر بزرگان حوزه علمیه اهواز از جمله آیت الله شیخ محمد کرمی بهره برد.



وی با آغاز جنگ تحمیلی به صف رزمندگان دلاور سپاه اسلام پیوست و با حضور در جبهه های حق علیه باطل به دفاع از دین و میهن خود پرداخت.



این روحانی از بنیانگذاران و از نخستین کسانی بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در شهر شیبان اهواز راه اندازی کرد. این روحانی بارها در عملیاتهای مختلف هشت سال دوران دفاع مقدس شرکت کرد و چندین بار هم از نواحی مختلف بدن مجروح شد.



وی با شرکت در عملیات کربلای 4 و استنشاق گاز خردل که رژیم بعث عراق در سلاحهای شیمیایی خود استفاده کرده بود مجروح و در بیمارستان بستری شد ولی قبل از مداوا و بهبودی کامل از بیمارستان فرار کرد تا بتواند در عملیات کربلای 5 شرکت کند.



این شهید، پس از شرکت در عملیات غرور آفرین کربلای 5 نیز بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شدت از ناحیه بازوی دست راست، کمر، نخاع و همچنین شکم و دستگاه گوارش مجروع شد و تا لحظه شهادت برخی از ترکشها در بدن خود به یادگار داشت.