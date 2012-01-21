  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

فرهمند به مهر خبر داد:

آمار مجروحان زلزله‌ نیشابور به 242 نفر رسید

آمار مجروحان زلزله‌ نیشابور به 242 نفر رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور گفت: آمار مجروحان زلزله‌ در نیشابور تا صبح روز شنبه به 242 نفر رسید.

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب مجروحان زلزله به صورت سر پایی مداوا و تعدادی نیز در بیمارستان‌های دولتی 22 بهمن و حکیم نیشابور بستری شدند.

وی با بیان اینکه طبق آخرین اخبار رسیده این زمین ‌لرزه تاکنون تلفات جانی نداشته است، افزود: امداد رسانی به صدمه دیدگان زمین لرزه نیشابور ادامه دارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اظهار داشت: شب گذشته 48 نفر نیز بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

وی تاکید کرد: این افراد به خاطر ترس از زلزله، شب سرد را در چادرها به سر برده بودند که به خاطر استفاده ناصحیح از وسایل گرمازا دچار مسمومیت شده بودند.

کد مطلب 1514655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها