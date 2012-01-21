آمار مجروحان زلزله‌ نیشابور به 242 نفر رسید

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب مجروحان زلزله به صورت سر پایی مداوا و تعدادی نیز در بیمارستان‌های دولتی 22 بهمن و حکیم نیشابور بستری شدند.

وی با بیان اینکه طبق آخرین اخبار رسیده این زمین ‌لرزه تاکنون تلفات جانی نداشته است، افزود: امداد رسانی به صدمه دیدگان زمین لرزه نیشابور ادامه دارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اظهار داشت: شب گذشته 48 نفر نیز بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

وی تاکید کرد: این افراد به خاطر ترس از زلزله، شب سرد را در چادرها به سر برده بودند که به خاطر استفاده ناصحیح از وسایل گرمازا دچار مسمومیت شده بودند.