تراکتورسازی به یک قدمی صدر جدول رسید/ پاسخی زیبا به زشتیها!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شاهد یک دیدار پرگل و جذاب در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بود که در آن تیم تراکتورسازی تبریز موفق به پیروزی سه بر یک مقابل تیم داماش گیلان شد.

در این دیدار که در حضور حدود 50 هزار تماشاگر به انجام رسید، تیم تراکتورسازی در آغاز چندان خوب کار نکرد و در دقیقه 31 دروازه این تیم توسط محمد غلامی باز شد اما خوشحالی داماشی ها فقط سه دقیقه دوام داشت؛ چراکه تیم میزبان با ضربه فرزاد حاتمی گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد.

در شرایطی که این دیدار در نیمه اول رو به اتمام بود، حرکت خوب محمد ابراهیمی منجر به خطای پنالتی توسط جونیور آلوز به روی این مهاجم تیزپا شد و توزی رودریگو با گل کردن پنالتی تراکتورسازان، نتیجه را دو بر یک به سود این تیم کرد.

در نیمه دوم، تیم داماش برای جبران یک گل عقب افتاده خود را به آب و آتش زد و حتی یک بار نیز در دقیقه 73 تیر دروازه میزبان را لرزاند اما بازی منطقی شاگردان امیر قلعه نویی سبب شد تا آنها در دقیقه 82 با ضربه پشت پای فلاویو لوپز گل سوم را هم به ثمر رسانده و برتری تیم تراکتورسازی در دیدار با داماش را تثبیت کنند.

در این دیدار که غلامرضا جباری به همراه رسول فروغی و محسن فریمانی کار قضاوت را بر عهده داشتند، سیاوش اکبرپور و فرزاد حاتمی از تیم تراکتورسازی و حسین ابراهیمی، محمد آبشک و جونیور آلوز از تیم داماش گیلان کارت زرد دریافت کردند.

همچنین احمد ابراهیمی سرپرست تیم داماش گیلان به دلیل اعتراض به داور از روی نیمکت اخراج شد.

تراکتورسازی با این پیروزی 39 امتیازی شد و با توجه به شکست تیم استقلال در خانه تیم فجرسپاسی شیراز، فاصله خود با صدر جدول را به عدد یک کاهش داد تا در هفته های آتی از بیشترین بخت برای صدرنشینی برخوردار باشد.

اما نکته بارز و قابل تامل دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان، رفتار جالب توجه و اخلاق مدارانه فوتبالدوستان تبریزی و هواداران تیم میزبان بود که باتوجه به اتفاقات زشت و ناجوانمردانه هواداران تیم داماش در بازی رفت دو تیم در گیلان، انتظار می رفت که تبریزیها نیز جواب مشابهی در بازی برگشت داشته باشند اما حدود 50 هزار هوادار تیم تراکتورسازی در یک روز زمستانی با تشویق بی امان تیم خود و بدون اینکه کوچکترین بی احترامی به تیم حریف یا تیم داوری داشته باشند، نشان دادند که می توان جواب زشتی را با زیبایی داد.

رفتار بی نظیر هواداران تراکتورسازی در بازی با داماش به قدری مشهود و قابل احترام بود که علاوه بر تقدیر ویژه امیر قلعه نویی از آنها، حتی مهدی تارتار سرمربی تیم داماش و همچنین مدیر رسانه ای این تیم نیز در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی لب به تمجید و تشکر از هواداران تراکتورسازی گشوده و آنها را هوادارانی منظم و بی حاشیه خواندند.

همچنین قرار شد باشگاه داماش در پاسخ به رفتار فرهنگی و جوانمردانه هواداران تیم تراکتورسازی در این دیدار، طی نامه ای به سازمان لیگ رسما از میهمان نوازی و میزبانی شایسته تبریزیها تقدیر کند.