وابستگی 50 پالایشگاه جهان به نفت ایران/ تحریم نفت "شوی" تبلیغاتی است

منصور معظمی امروز در گفتگو با مهر درباره احتمال تحریم صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای شرق آسیا، گفت: امکان تحریم خرید نفت خام ایران در کوتاه مدت وجود ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت با اعلام اینکه ایران در سالهای گذشته تاکنون همواره نفت خام خود را به مصرف کنندگان و پالایشگاه‌های اصلی جهان صادر کرده است، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران هیچگاه نفت خود را به شرکتهای واسطه‌ای و دلالان بین المللی بازار نفت نفروخته است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه هم اکنون نفت خام صادراتی ایران به 50 پالایشگاه جهان صادر می شود، اظهار داشت: این پالایشگاهها در کوتاه مدت قادر به توقف خرید نفت از ایران نیستند.

وی با یادآوری اینکه طراحی فنی پالایشگاههای نفت جهان به درجه ای.پی.آی نفت خام صادراتی ایران وابسته است، بیان کرد: هر گونه تغییر در سبد خوراک نفت پالایشگاهها منجر به تغییراتی در کیفیت محصولات نفتی در این واحدهای پالایشگاهی می شود.

معظمی از تحریم نفت خام ایران به عنوان یک "شوی" تبلیغاتی برخی از کشورهای غربی یاد کرد و افزود: با توجه به واقعیت های فنی و عملیاتی موجود در بازار نفت امکان تحریم نفت ایران در کوتاه مدت به هیچ وجه وجود ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه در بلند مدت پالایشگاههای خریدار نفت ایران باید یکسری تغییرات عمده در فرآیند فنی پالایشگاههای خود ایجاد کنند، در این صورت امکان کاهش خرید نفت ایران فراهم می شود اما این تغییرات هم برای پالایشگاهها هزینه به همراه دارد.

به گزارش مهر، رویترز امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: اتحادیه اروپا در حالی ممکن است از پنج ماه دیگر نفت ایران را تحریم کند که مطابق با این طرح شرکت‌های نفتی طرف قرارداد ایران از اول جولای حق وارد کردن نفت از ایران را نخواهند داشت.

این در حالی است که دانمارک به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا پیشنهاد اعمال تحریم نفتی ایران از ابتدای جولای 2012 میلادی را ارائه کرده است.

چارچوب زمانی این طرح پیشنهادی طوری تنظیم شده که مهلت 6 ‌ماهه برای پایان دادن به قراردادهای موجود شرکت‌های نفتی اروپایی با ایران در نظر گرفته شود.

این مهلت با هدف جلب رضایت اعضایی مطرح شده که نگران تاثیر منفی تحریم خرید نفت ایران بر اقتصاد کشورشان هستند.

بر اساس این طرح پیشنهادی که پیش از اجرا باید به تایید اعضای اتحادیه اروپا برسد شرکت‌های نفتی طرف قرارداد ایران تا آخر ماه ژوئن 2012 میلادی فرصت دارند تا قراردادهای موجود خود را با ایران به پایان برسانند و از اول جولای حق وارد کردن نفت از ایران را نخواهند داشت.

تحلیلگران معتقدند این طرح باعث عقیم شدن تحریم ها خواهد شد چرا که ایران نیز فرصت می یابد تا مشتریان جدیدی برای خود بیابد.

قرار است این طرح در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس آمریکا نیز سعی می کند مشتریان بزرگ نفت ایران در آسیا مثل ژاپن چین و کره و هند را برای تحریم نفت این کشور تحت فشار قرار دهد .

در تازه‌ترین تلاشهای دولت آمریکا هیاتی از این کشور به کره جنوبی و ژاپن سفر کرده است تا این دو کشور را برای کاهش خرید نفت از ایران تشویق کند. مقام‌های کره جنوبی تاکید کردند جایگزینی نفت ایران کار بسیار سختی است و اعمال فشارهای بیشتر بر تهران موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد.