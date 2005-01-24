اسپانسر تيم كشتي فرنگي فارس مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه تيم كشتي فرنگي فارس به علت مشكلات مالي نتوانست به نتايج قابل قبولي دراولين دوره رقابت هاي ليگ برتردست يابد ، مسئولان هيات كشتي فارس توانستند يك اسپانسر براي خود پيدا كنند. مشكلات مالي باعث شد تا تيم هيات كشتي فارس نتواند كشتي گيران شاخصي را در اختياربگيرد و با ناكامي هايي درسه هفته گذشته ليگ برتر مواجه شده است.

توافق هيات كشتي فارس با مديرعامل شركت خوشه سبز شيراز كه در زمينه كشاورزي فعاليت دارد باعث شده است تا اين تيم اميدوارانه تر به رقابت هاي ليگ برتر ادامه دهد.