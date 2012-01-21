برپایی سومین نمایشگاه یاد یار مهربان/ تصویب برنامه راهبردی سوادآموزی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان قم و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان، دوره آموزشی مداحی ویژه دانش آموزان علاقمند و مستعد دوره راهنمایی و متوسطه در سطح نواحی قم برگزار می شود.



کارشناس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان قم با بیان این خبر تصریح کرد: در این دوره آموزشی طی 7 جلسه شرکت کنندگان با اصول و فنون مداحی آشنا می‌شوند.



بهمن ماه امسال، سومین نمایشگاه کتاب یاد یارمهربان در قم برپا می شود



رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از برپایی سومین نمایشگاه کتاب یاد یارمهربان دربهمن‌ماه سال جاری در قم خبر داد.



مهدی تقوایی با اعلام این خبر تصریح کرد: دراین نمایشگاه که با همکاری استانداری قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل آموزش وپرورش استان برگزار می‌شود، بیش از ششصد میلیون تومان کتاب به کتابخانه‌های مدارس اهدا خواهد شد.



اجرای طرح آخرین منجی در مدارس راهنمایی استان قم



کارشناس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان قم از اجرای طرح آخرین منجی به منظور آشنایی بیشتر و بهتر دانش آموزان قمی با مباحث مهدویت خبر داد.



مهدی خادمی جمکرانی از اجرای طرح آخرین منجی در مدارس استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری متقابل آموزش و پرورش استان و بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) برای دانش آموزان مدارس راهنمایی اجرا می شود.



توزیع 30 هزار جلد کتاب خودآموز پیشگیری از ایدز در مدارس قم



رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره‌ کل آموزش و پرورش استان قم از توزیع 30 هزار جلد کتاب خودآموز پیشگیری از ایدز در مدارس متوسطه این استان خبر داد.



هادی هدایتی‌پور با اشاره به سومین برنامه استراتژیکی کشوری ایدز، اظهار داشت: بیماری ایدز نوعی بیماری ویروسی بوده که در 20 سال گذشته شناخته شد و اکنون این بیماری در سراسر جهان در حال گسترش است.



برگزاری کارگاه آموزشی تبیین و توجیه سند تحول بنیادین



کارگاه آموزشی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام آموزشی 3-3-6 و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده، ویژه مدرسان آموزش خانواده، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم برگزار شد.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در این کارگاه آموزشی با تاکید بر لزوم تحقق افق 1404 یاداور شد: برای رسیدن به این چشم انداز و تبدیل شدن به قطب علمی منطقه نیازمند تدوین چنین سندی بودیم تا با تحول در ساختار، محتوا، معماری مدارس و سایر شئون آموزش و پرورش اهداف کشور را محقق سازیم.



برگزاری اردوی دوستداران ولایت با حضور بیش از 800 دانش آموز قمی



اردوی دوستداران ولایت با حضور بیش از 800 دانش آموز قمی که توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را نداشته اند در بهمن ماه سال جاری طی دو مرحله برگزار می شود.



کارشناس مسئول اردوهای اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اعلام این خبر گفت: تحکیم ارتباط معنوی با امام رضا (ع)، کسب شناخت و معرفت نسبت به آن امام همام، عمق بخشیدن به پیوند میان دانش آموزان با معارف اهل بیت (ع) و تقویت ملی و دینی از اهداف این اردوی دانش آموزی است.



سید رسول حسینی تصریح کرد: در این طرح تعداد 800 نفر از دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه که تا کنون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را نداشته اند به مشهد مقدس اعزام می شوند.



تصویب برنامه راهبردی سوادآموزی استان قم



به منظور به صفر رساندن بی سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال و برگزاری جشن شکرگزاری باسوادی، برنامه راهبردی سوادآموزی استان قم در سی و نهمین جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان پس از بحث و تبادل نظر به تصویب کلیه اعضاء رسید.



بر اساس این مصوبه، برنامه راهبردی سواد آموزی استان قم به مدت دو سال و نیم طی سال های 90 و 91 و شش ماهه اول سال 92 اجرا خواهد شد.