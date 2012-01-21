عباس محمود آبادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راههای کشور اظهارداشت: هم اکنون تمامی راهها و جاده‌های اصلی کشور باز است و فقط جاده فرعی شمشک به دیزین از حدود چند ماه پیش به دلیل بارش برف و کاهش ایمنی بسته شده است.

مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: هم اکنون بارش برف در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و زنجان ادامه دارد که با توجه به اقدامات راهداران تمامی این مسیرها باز است و تردد به صورت روان در مسیر این استانها انجام می شود.

وی با اشاره به کنترل جاده های کشور با دوربین های ترافیکی، بیان کرد: در استان مرکزی هم بارش برف را داریم که به رانندگان توصیه می شود در این محورها حتما تجهیزات و وسایل ایمنی را به همراه داشته باشند.

محمود آبادی درباره احتمال سیلاب در استان سیستان و بلوچستان گفت: امروز در این استان بارش باران گزارش شده است که به دلیل احتمال وجود سیلاب در رودخانه ها به رانندگان توصیه می شود در کنار رودخانه ها در این استان توقف نداشته باشند.

مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: سامانه بارش در حال خروج از استانهای آذربایجان شرقی و غربی به سمت مرکز و شمال شرق است و پیش بینی می شود در استانهای غربی مشکلی بابت مسدود شدن راهها نداشته باشیم.