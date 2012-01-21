167 کیلومتر راه در داراب احداث می شود/ برگزاری 78 دوره آموزش ویژه برای صنعتگران

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم سازندگان مسکن‌های مهر از مصالح تولیدی داخل این استان برای ساخت و سازها استفاده کنند و تولید مصالح نیز اقتصادی شود.

حسین صادق عابدین با اشاره به دستاوردهای دولت نهم و دهم در شهرستان داراب گفت: اجرای 167 کیلومتر راه روستایی و فرعی با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال از جمله این فعالیتهاست که در مقایسه با40 سال گذشته، 5.1 برابر شده و همچنین با احداث هفت هزار و 567 واحد مسکن مهر با اعتباری بیش از 750 میلیارد ریال، 5.1 برابر 50 سال گذشته فعالیت انجام شده است.

وی تکمیل و احداث بیش از 37 هزار متر مربع بقاع متبرکه و مساجد را از دیگر فعالیتهای دولت نهم و دهم دانست و گفت: بیش از 14 هزار متر مربع اماکن ورزشی با هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال در این مدت در شهرستان داراب احداث شده است.

استاندار فارس با تقدیر از اجرای مناسب مسکن مهر در شهرستان داراب اظهار داشت: اکنون برخی از پیمانکاران در ساخت مسکن‌ مهر از مصالح ساختمانی تولید شده در خارج از این استان استفاده می کنند که این روند باید با رفع موانع اجرایی، اصلاح شود.

وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا تولید کنندگان مصالح ساختمانی با قیمت مناسب محصول خود را ارائه دهند و مصرف کنندگان داخلی استان نیز به خرید این کالاها تشویق شوند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره به علت کاهش صادرات سیمان داراب، بیان کرد: سیمان داراب به دلیل دوری از بازارهای هدف، مجبور است از طریق حمل و نقل جاده‌ای ،کالای خود را صادر کند که این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و کاهش صادرات شده است.

وی بیان داشت: برای رفع این مشکل با انجام مطالعات کارشناسی در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئله کاهش صادرات سیمان داراب مطرح و برای آن چاره‌اندیشی خواهد شد.

صادق عابدین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: با هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی به خانه‌های مردم آمده و دولت نیز به دنبال توزیع عادلانه منابع میان همه اقشار جامعه است.

استاندار فارس افزود: اکنون حتی برخی کشورها به دنبال الگوگیری از طرح موفق هدفمند کردن یارانه ها هستند.

برگزاری 78 دوره آموزش ویژه برای صنعتگران فارس

قائم مقام مدیرعامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس از برگزاری 78 دوره آموزش ویژه صنعتگران استان از ابتدای امسال تاکنون خبرداد.

مصطفی هاشمی افزود: با برگزاری این تعداد دوره آموزشی حدودچهارهزار صنعتگر به میزان حدود 98 هزار ساعت آموزشهای مختلف را فرا گرفته اند.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی با هدف حمایت از صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و ارائه آموزشهای نوین به واحدهای صنعتی بیان کرد.

قائم مقام مدیرعامل ومعاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: دروه های آموزشی با اهداف ارائه آموزشها در بخش های توسعه بازار، ارتقای سطح تولید، صادرات، تکنولوژیهای نوین صنعتی و مباحث حقوقی و مالیاتی و ارزش افزوده برگزار شده است.

وی آموزش را زیربنای توسعه اعلام کرد و گفت: ارائه آموزشها و یافته های نوین علمی و پژوهشی در بخش صنعتی صاحبان صنایع و آشنایی آنان با مباحث جدید ضروری و نقش مهمی در ارتقای فعالیت واحدهای صنعتی ایفا می کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: در برگزاری دروه های آموزشی از اساتید و صاحبنظران برجسته صنعتی و دانشگاهی استفاده می شود.

وی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی فارس براساس رسالت خود در راستای حمایت از صنایع کوچک از برگزاری دوره های آموزشی حمایت مالی انجام می دهد.

هاشمی در ادامه از برگزاری 32 تور صنعتی ویژه صنعتگران استان در 9 ماهه نخست امسال خبرداد و گفت: بیش از یک هزار و 500 صنعتگر در این تورها شرکت کرده اند.

وی بیان کرد : تورهای صنعتی خراسان، اصفهان، قزوین ، دبی و گوانگجوی چین از مهمترین تورهای برون استانی و برون مرزی برگزار شده محسوب می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن تورهای صنعتی ویژه صنعتگران سایر استانهای کشور نیز در استان فارس برگزار و در صاحبان صنایع و فعالان عرصه صنعت و تجارت استانهای دیگر از ظرفیتهای صنعتی استان بازدید کرده اند.