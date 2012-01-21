شرکت 5200 داوطلب در آزمون فراگیر هرمزگان/ فراهم شدن زمینه رشد خلاقیت

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در جلسه شوراهای آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به نقش مهم شورا در کلام الهی و ائمه معصومین (ع)، عنوان کرد: شوراها تجلی حضور صاحب نظران عرصه تصمیم گیری در فعالیت های آموزش و پرورش هستند.

وی ادامه داد: قانون اساسی ایران برای تصمیم گیری در عرصه های مختلف، مردم را در تعیین سرنوشت خود و جامعه دخیل کرده و برای هر حوزه شورایی متشکل از نمایندگان مردم تشکیل داده است تا برای برنامه ریزی های خرد و کلان جامعه نقطه نظر مردم را ملاک و معیار قرار دهد که شوراهای آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و شورای تامین نمونه بارزی از دخالت مردم در تصمیم گیری هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان داشتن برنامه مدون، پرهیزاز برگزاری جلسات فرمایشی، کیفیت و محتوا بخشی در جهت ارتقاء شاخص ها را از مهمترین وظایف شوراهای آموزش و پرورش نام برد و شورا را اتاق فکر مشارکت، تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست.

بامری شورا را مغز تفکر و اندیشه و حضور نخبگان در شورا راباعث پویایی تفکر و اندیشه و تصمیم گیری عقلانی در برنامه ریزی عنوان کرد و افزود: شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها می توانند غذای فکری و تصمیم گیری را برای شوراهای استان فراهم کنند.

وی برنامه ریزی، هدف گذاری، آموزش و تربیت نیروی انسانی و حرکت در مسیر اهداف ترسیم شده را به عنوان وظایف شورا دانست و اظهار داشت: شورا با همراهی و همکاری با آموزش و پرورش می تواند زمینه های رشد خلاقیت، تربیت و آموزش نیروی انسانی را فراهم سازد.

وی افزود: تحول و داشتن آموزش و پرورش پویا نیازمند برنامه ریزی توام با هدف گذاری است.

در ادامه این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به تصویب سند ملی آموزش و پرورش، بیان داشت: تصویب سند ملی آموزش و پرورش این امکان را به ما می دهد که آموزش و پرورش را مطابق با قانون اساسی پیش ببریم.

وی اظهار داشت: شوراهای اموزش و پرورش موظف هستند مطابق با اسناد بالا دستی و سند ملی آموزش و پرورش تصمیم گیری و برنامه ریزی داشته باشند.

احمد آخوندی هوشمند سازی و تخفیف 50 درصدی هزینه آب و برق مدارس را به عنوان مصوبه ای تاثیر گذار از سوی دولت برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش دانست.

5200 نفر در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور هرمزگان شرکت کردند

امید پورعلیمردان معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان با اشاره به برگزاری آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور در مراکز بندر لنگه، قشم، میناب و بندرعباس، اظهار داشت: این آزمون با حضور پنج هزار و 200 نفر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و عصر در استان هرمزگان برگزار شد.

وی ادامه داد: در صورتیکه داوطلبان در هر کدام از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کف نمره را کسب کنند، به عنوان دانشجوی دانشگاه پیام نور پذیرفته می شوند، هرچند که در کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش محدودتر است.

معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان عنوان کرد: در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز داوطلبان هیچ گونه نگرانی از بابت ظرفیت پذیرش نداشته باشند، زیرا همانند دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ظرفیت بیشتر از تعداد داوطلبان است.

پورعلیمردان در ادامه تصریح کرد: در هر رشته محل مقطع کارشناسی 30 تا 50 نفر و مقطع کارشناسی ارشد به این ترتیب پذیرش انجام می شود که 15 نفر در پژوهشی و 15 نفر در آموزش محور دانشجوی فراگیر پیام نور می شوند.

وی تاکید کرد: داوطلبان در روزهای آینده حتما به اطلاعیه هایی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نحوه اعلام نتایج صادر می شود توجه کنند.