دوره های مصوب آموزشهای ضمن خدمت دامپزشکی البرز بررسی شد

علی اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: جلسه مشترک با مسئولان آموزش استانداری و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان دامپزشکی استان البرز برگزار شد.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: جلسه هماهنگی آموزش ضمن خدمت کارکنان دامپزشکی در البرز با حضور مسئولان ذیربط از جمله معاون دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

این مسئول گفت: رئیس آموزش ضمن خدمت کارکنان مرکز امام خمینی، نماینده اداره کل آموزش و پژوهش استانداری، مدیر کل دامپزشکی، بازرس ویژه کمیته ارتقای و سلامت اداری نیز در این جلسه حضور داشته اند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز افزود: مسئول و کارشناسان اداره آموزش دامپزشکی نیز در نشست یادشده حضور داشتند ضمن اینکه این نشست در محل اداره کل دامپزشکی استان البرز تشکیل شده است.

در خصوص دوره های مصوب آموزشهای ضمن خدمت کارکنان مذاکره شد

برایی نژاد گفت: در این جلسه در خصوص دوره های مصوب آموزشهای ضمن خدمت کارکنان، نحوه نیازسنجی و اجرای دوره ها و صدور گواهینامه آموزشی مذاکره شده است.

وی ادامه داد: در پایان نشست نیز در خصوص دوره های اجرا شده در این اداره کل و نحوه نظارت مرکز آموزش امام خمینی بر این دوره ها توضیحاتی ارائه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز افزود: در پایان جلسه، حاضران در نشست از محل برگزاری دوره های آموزشی و وسایل کمک آموزشی بازدید کردند و از فعالیتهای انجام شده تقدیر شد.