عملیات احداث محور بشاگرد - بم پایان امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم پاشایی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشاگرد گفت: از زمانیکه بشاگرد به عنوان شهرستان معرفی شد عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه بشاگرد جدی است و تحویل عظیمی در راههای روستایی و اصلی این شهرستان آغاز شد.

پاشایی گفت: مطالعات 150 کیلومتر از مسیر بشاگرد به بم انجام شد که عملیات اجرای این مسیر تا پایان امسال آغاز خواهد شد. این محور با مشخصات راههای اصلی ساخته می شود و تردد از شهرستان جاسک به بشاگرد و به سمت کرمان و فلات مرکزی ایران میسر می شود.

وی طول مسیر بندر جاسک - بشاگرد به کرمان را ۴۷۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: برآورد اولیه محور بندر جاسک به گوهران ۹۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی وزارت نفت در راستای توسعه مناطق محروم است که با اجرای این محور ۱۵ کیلومتر از محور جاسک به گوهران کاسته می شود و عرض کلی جاده به ۱۱ متر می رسد همچنین از نظر اقتصادی برای آینده بشاگرد حائز اهمیت است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بشاگرد گفت: در سال ۹۰ وزارت راه و شهرسازی ساخت و بهسازی ۲۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی در بشاگرد توسط قرارگاه خاتم النبیا سپاه آغاز شده است که ۱۰۰ کیلومتر از اوایل آبان ماه شامل محور کمبو – زرآباد، سگن- سگرکن و اخران به مرحله عملیاتی رسیده است.

پاشایی اظهارداشت: محور بندر جاسک، جاسک را از طریق محروم ترین نقطه بشاگر (بخش گافر و پاراموند) به نیک شهر سیستان بلوچستان متصل می کند و می توانند تحول اعظیمی را در منطقه گافروپاراموند ایجاد کند.

وی اضافه کرد: با احداث این مسیر فاصله ۳۵۰ کیلومتری بندر جاسک به نیک شهر سیستان و بلوچستان ۲۰۰ کیلومتر کاهش می یابد و موجب ترافیک بالای در این منطقه خواهد شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت است.

وی اعتبار این مسیر را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

در این جلسه فرماندار شهرستان بشاگرد انتخابات را مظهر تجلی حضور مردم دانست و گفت: مهمترین موضوعی که پیش رو است و تمام دوربینهای دنیا آن را رصد می کند و تمامی نگاهها امروز به ایران اسلامی و انتخابات است.

رضا ملانسب افزود: هر انتخاباتی که برگزار می شود حضور مردم پررنگ و پر شورتر و بیشتر نسبت به دوره های گذشته می شود یک پشتوانه محکم تر و قوی تری برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: در انتخابات شخصی را انتخاب کنید که متعهد، عدالت محور، قانون مدار، متدین، دلسوز و حضور در بطن مردم داشته باشد.

در این جلسه شوراها، معتمدان بخش گافر وپاراموند نبود راه مناسب و هموار، عدم پوشش آنتن دهی تلفن همراه و نبود دکل صدا و سیما، نبود آب شرب بهداشتی، کمبود فضای آموزشی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان را از مهمترین مشکلات موجود این بخش محروم عنوان کردند.