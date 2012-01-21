چاپ کتاب " خاکیان افلاکی" / برگزاری جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب یادواره 516 شهید سرفراز فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، با عنوان "خاکیان افلاکی" با شمارگان 1000 نسخه تهیه و به چاپ رسید.

کتاب مذکور با تلاش و همکاری اداره ایثارگران معاونت نیروی انسانی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، به مناسبت اولین یادواره 516 شهید گلگون کفن این فرماندهی تهیه و انتشار یافته است.

این کتاب در مراسم یادواره شهدا در میان پدران، مادران و همسران آنها توزیع شد.

براساس این گزارش، این کتاب در قطع وزیری و در 527 صفحه، ضمن بیان شمه ای از زندگی این شهدا و چگونگی شهادت آنان، قسمتی از وصایای این خاکیان افلاکی را برای مخاطبین خود بازگو می کند.

اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس در کرمانشاه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را در بخشهای مختلف دفاع مقدس از جمله اعزام به جبهه، لحظه های نبرد، لحظه های شهادت همرزمان، ارسال کمک های مردمی بمباران شهرها، خاطرات جبهه های کرمانشاه و پاوه، امداد رسانی در جبهه و بمبارانها تا تاریخ 5 اسفند به دبیرخانه جشنواره واقع در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارسال کنند.

وی افزود: خاطرات برگزیده ضمن اینکه در قالب کتاب چاپ می شود برای راهیابی به جشنواره ملی خاطره نویسی معرفی می شوند و به برترین خاطره ها جوایز ارزنده ای اهدا می شود و به سایر آثار به رسم یاد بود هدیه ای تقدیم می شود.

جشنواره تولیدات مراکز استانی به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود

معاون فرهنگی حوزه هنری کرمانشاه گفت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه های هنری سراسر کشور در اواخر اردیبهشت ماه سال 91 به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

زهرا پورخوش گفت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی سراسر کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود که آخرین مهلت ارسال آثار به دبیر خانه جشنواره تا 27 دیماه 90بوده است.

معاون فرهنگی حوزه هنری افزود: کرمانشاه در همه عرصه ها هنری حضور فعال خواهد داشت به طوری که ارسال 266 اثر ازآثار هنرمندان استان به کمیته های تخصصی در این جشنواره شرکت کرده است.

وی افزود: این آثار در بخش هنرهای تجسمی 194 اثر هنرهای تصویری 33 اثرموسیقی 22 اثرادبیات 2اثر تازه های نشر وپژوهش 9اثر ورسانه های دیجیتال 1 اثر هنر های نمایشی 5اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.

وی در پایان تاکید کرد: این جشنواره که در سطح گسترده ای و با حضور بیش از 700 نفر از هنرمندان سراسر کشور به مدت 3روز در کرمانشاه بر گزار می شود که بزرگترین رویداد هنری کشور است.

همایش انقلاب اسلامی، قرآن، نماز، بصیرت دینی و وحدت امت اسلامی در سرپل ذهاب می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب از برگزاری نخستین همایش انقلاب اسلامی، قرآن، نماز، بصیرت دینی و وحدت امت اسلامی در دهه فجر خبر داد

علی اکبر رضایی گفت: به منظور پاسداشت سالگرد پیروز‌ی انقلاب اسلامی برنامه‌های متنوعی را در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می‌کنیم.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب با اشاره به برگزاری نخستین همایش انقلاب اسلامی، قرآن، نماز، بصیرت دینی و وحدت امت اسلامی تصریح کرد: این برنامه 16 بهمن‌ماه در سرپل ذهاب برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ایجاد وحدت و بصیرت دینی در راه اعتلای انقلاب اسلامی از جمله محورهای مدنظر در برگزاری این همایش است.

رضایی افزود: نخستین همایش انقلاب اسلامی، قرآن، نماز، بصیرت دینی و وحدت امت اسلامی با اجرای برنامه‌هایی همچون سخنرانی، مولودی‌خوانی، شعرخوانی و همراه خواهد بود.

رضایی تصریح کرد:‌ جشنواره استانی فیلم‌های کوتاه و مستند داستانی فجر،‌ برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، عکس و مطبوعات انقلاب از جمله برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر در این شهرستان است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب‌ برگزاری جشن‌های انقلاب در سطح شهر سرپل ذهاب، در محل دهستان‌ها، محفل قرآنی، مراسم عصر شعر انقلاب، مسابقات مختلف فرهنگی هنری، تهیه و توزیع نرم‌افزار سرودهای انقلابی و نمایشگاه عکس سیمای خورشید را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروز‌ی شکوهمند انقلاب اسلامی در سرپل ذهاب عنوان کرد.

وی در پایان گفت: ایام‌الله دهه فجر همواره باید گرامی داشته شده و ابعاد مختلف پیروزی انقلاب اسلامی برای همگان به ویژه نسل جوان بیان شود.