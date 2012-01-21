850 متقاضی مسکن مهر ویلایی در شهر جدید امیر کبیر ثبت نام کردند

حمیدرضا دشتبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت زمان تعیین شده 19 دی‌ماه تا 29 دی‌ماه ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر ویلایی شهر جدید امیرکبیر اراک از طریق شعبه مرکزی بانک مسکن استان مرکزی در اراک آغازشد.

وی گفت: مبلغ 25 میلیون ریال میزان آورده اولیه متقاضیان بود که به حساب خود متقاضی در بانک مسکن واریز شده است.

وی افزود: از شرایط اصلی متقاضیان جهت ثبت نام فاقد مسکن بودن، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای و دولتی برای دریافت زمین و مسکن و سکونت 5 ساله در شهر اراک بود.

وی گفت: کار پالایش ثبت‌نام کنندگان به‌زودی انجام و به اطلاع متقاضیان رسانده خواهد شد.

دشتبانی در مورد تمدید مهلت ثبت‌نام گفت: برای تمدید زمان ثبت نام تصمیمی گرفته نشده است و این احتمال وجود دارد که در آینده باز هم برای ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مسکن مهر ویلایی شهر جدید امیرکبیر اراک ثبت‌نام شود.

در شهر جدید امیرکبیر اراک برای هر متقاضی 300 متر زمین در قالب اجاره 99 ساله در نظر گرفته خواهد شد که توسط انبوه‌ساز 100 متر بنا به صورت صنعتی در این زمین‌ها ساخته می‌شود و 200 متر هم به فضای باغچه‌ای و گلخانه‌ای اختصاص خواهد یافت.

