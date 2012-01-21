زباله های لردگان در جنگل رها شده اند/ سلامتی مردم در خطر

هومان خاکپور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل کلگچی در حاشیه شهر لردگان است و در بالادست اراضی کشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای منطقه قرار گرفته است.

وی با اشاره به رودخانه لردگان افزود: چندین مزرعه پرورش ماهی و شالیزارهای زیادی از لردگان تا سد کارون 4 از آب همین رودخانه استفاده می کنند.

خاکپور با اشاره به اینکه حجم زیادی از زباله های خانگی و بیمارستانی در این منطقه جنگلی ریخته شده، اظهار داشت: نحوه‌ انباشت زباله های خانگی و زباله های بیمارستانی مسئله حیرت آوری را در این منطقه به وجود آورده است.

این فعال محیط زیست افزود: این زباله ها از روستاهای واقع در اطراف شهر لردگان جمع آوری شده و بدون کمترین ممانعتی اینگونه در این مکان جنگلی انباشته شده تا در برابر دیدگان دست اندرکاران حوزه محیط زیست و بهداشت محیط منطقه، سلامت مردم و محیط زیست را به چالش کشانده است.

رفتارهای حیرت انگیز نهاد متولی جمع آوری و دفن بهداشتی زباله

وی با اشاره به اینکه متأسفانه وقتی چنین رفتارهای حیرت انگیز و دردناکی را از نهاد متولی جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های روستائی می بینیم نه مردم عادی، بیان داشت: چگونه ممکن است در برابر چشمان عالی ترین مقامات ارشد و دست اندرکاران حوزه محیط زیست وسلامت منطقه چنین رفتارهای خطرناکی رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه سلامتی مردم این منطقه در خطر است، تاکید کرد: پسماندهای پزشکی خطرناک از درمانگاه ها و خانه های بهداشت روستائی به همراه زباله های خانگی در جنگل رها شدند و اگرپساب و شیرابه آنها به منابع آبی پائین دست نفوذ کند موجب به خطر انداختن سلامتی مردم این منطقه می شود.

خاکپورادامه داد: متاسفانه زباله های اغلب مناطق شهری و روستائی منطقه، بدون هیچگونه عمل جداسازی از مبدأ، در داخل جنگل و در خارج از مکانهای تعیین شده انباشته می شوند و حتی اگر در مواردی به این مکانهای دفن زباله هم حمل شوند، در آنجا نیز کمترین توجه و نظارتی بر نحوه صحیح و بهداشتی دفن این زباله ها صورت نمی گیرد و نهایتا به وسیله باد و یا باران در جنگل پراکنده می شوند.

وادار کردن دهیاریها و شهرداریها به دفن صحیح زباله/ ضرورت بالا بردن آگاهی مردم

وی تاکید کرد: تا فرصت باقی است، نهادهای متولی شامل بخشداریها، شبکه بهداشت و درمان، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست منطقه در چارچوب وظایف و اختیارات نظارتی خویش، دهیاریها و شهرداریهای منطقه را وادار کنند تا به دفن غیراصولی و غیربهداشتی زباله‌ها در عرصه‌های جنگلی پایان داده و همه نهادهای حوزه اطلاع رسانی و امور فرهنگی با عزمی ملی دست در دست هم داده تا سطح آگاهی های عمومی مردم برای تفکیک و جداسازی زباله ها در مبدا و رها نکردن این زباله ها در محیط های جنگلی و طبیعی را ارتقا بخشند.

هومان خاکپور یادآور شد: افزایش سطح دانش و مهارت های فنی کارکنان شهرداریها و دهیاریها و همین طور ورود دستگاه های نظارتی برای نظارت مستمر و دقیق بر عملکردها در زمینه حمل، انباشت و دفن بهداشتی زباله های خانگی و انتقال زباله های پزشکی به مراکز بیمارستانی دارای دستگاه های زباله سوز، می تواند تا حد زیادی به سلامت جامعه و حفظ محیط زیست مان کمک کند.