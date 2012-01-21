حمایت بانکهای سوئیس از ساکن آینده کاخ سفید/ کمک بی دریغ به رامنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی سوئیس اینفو، تحقیقات نشان داده که بانک های "یو بی اس" و " کردیت سوئیس" نقش مهمی در تامین مالی کارزار انتخاباتی آمریکا در گذشته داشته اند. چنان که امروزه نیز، اگرچه به طور کامل از "باراک اوباما" نامزد حزب دموکرات غافل نیستند، اما بیشتر کمک های خود را به سمت "میت رامنی" جمهوریخواه واریز می نمایند.



مرکز غیر انتفاعی "سیاستمداران مسئول" در تحقیقات خود از طریق اسناد مالی که هر ماه توسطه هر نامزد انتخاباتی برای کمیسیون انتخابات ارسال می گردد؛ اعلام کرده که این دو بانک سوئیسی در میان 20 طرف از بزرگترین کمک دهندگان مالی به فعالیت‌های انتخاباتی میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست و بنیانگذار یک شرکت سرمایه گذاری قوی، هستند.



در ادامه مطلب این روزنامه فرانسوی زبان چاپ سوئیس آمده است: قانون ایالات متحده تاکید می نماید که وجوه مالی برای کمک به کارزار انتخاباتی نامزدها، نبایستی که به طور مستقیم توسط شرکت ها پرداخت گردد، بلکه بایستی توسط کارمندان آنها و آن هم به طور آزاد و مستقل پرداخت شود. از ماه ژوئن 2010 که رامنی نامزدی خود را اعلام نمود تا پایان ماه دسامبر، کارکنان کردیت سوئیس حدود 230 هزار دلار به کارزار انتخاباتی او اهداء کرده اند. این کمک ها، بانک زوریخی را در مقام دومین بزرگترین حامی رامنی، درست بعد از بانک آمریکایی "گلدمن ساخس" قرار داده است. در همین مدت زمانی، کارمندان یو بی اس نیز با کمکی 73 هزار دلاری به این کاندیدای جمهوری خواه، خود را در مقام شانزدهم اهداکنندگان مستقر کرده اند. شایان ذکر است که این بانک سوئیسی بر پاشنه شرکت Bains Capital متعلق به میت رامنی می چرخد.



بانک های سوئیسی، به همراه بانک بارکلیز و شرکت عظیم ممیزی و حسابداری "پرایس واترهاوس کوپرز" تنها شرکت های خارجی موجود در لیست هستند. به گفته ویوکا نوواک، سخنگوی موسسه "سیاستمداران مسئول "میت رامنی به عنوان کاندیدای مطلوب تجارت تلقی می شود. او از بخش مالی آمده و بیشترین کمک ها را نیز از همین بخش دریافت می کند.



در نظرسنجی‌های اخیر، 65 درصد آمریکایی ها "میت رامنی به عنوان قوی ترین نامزد حزب جمهوری خواه دانسته اند که می تواند این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگی نماید، اما بخش مالی از اوباما دوری نکرده است. این بخش در انتخابات سال 2008 همکاری وسیعی با وی کرده بود. در آن زمان، همین دو بانک سوئیسی "یو بی اس" و "کردیت سوئیس " جزء لیست 20 کمک کننده اول مبارزه انتخاباتی او بودند.



به گفته سخنگوی موسسه "سیاستمداران مسئول"، از آنجا که اوباما برای دور دوم کاندیدا می شود، نیازی به انتخابات درون حزبی در حزب دموکرات نیست. وی تا به حال بسیار موفق عمل کرده و نزدیک 80 میلیون دلار جمع آوری نموده است که تقریبا دو برابر چیزی است که رامنی موفق به گردآوری شده است. به گفته نوواک، اصولا بخش بانکداری و مالی، به طور سنتی در مبارزه انتخاباتی آمریکا فعال است. آنها می خواهند نفوذ خود را در کاخ سفید حفظ کرده و دغدغه های خود را به گوش تیم ریاست جمهوری برسانند.