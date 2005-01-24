براي برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي فقط دو تخته تشك امانتي فدراسيون را داريم

سرهنگ محمود عظيمي رييس هيات كشتي استان خراسان درگفتگو با " مهر" با بيان اين مطلب مي گويد: فدراسيون كشتي قول همه گونه همكاري را براي برگزاري مرحله دوم مسابقات كشتي آزاد وفرنگي انتخابي تيم ملي را به ما داد، اما تنها دوتخته تشك را آن هم به صورت اماني دراختيارما قرارداده وهنوز ازبودجه و كمك ديگري خبري نيست.

عظيمي ادامه داد: حساسيت مسابقات انتخابي تيم ملي و حضورگسترده كشتي گيران در اين رقابت باعث مي شود كه ما مشكلات فراواني داشته باشيم واميدواريم فدراسيون كشتي دراين مقطع حساس و براي برگزاري هرچه بهتر اين رقابتها به ياري ما بپردازد.

رييس هيات كشتي خراسان درباره وضعيت آمادگي شهر مشهد براي برگزاري رقابت هاي انتخابي تيم ملي گفت: هماهنگي هاي لازم انجام شده است وما در انتظارورود تيمها وكشتي گيران هستيم و براي اسكان كشتي گيران ومربيان ودست اندركاران كشتي سه خوابگاه وهتل درنظرگرفته شده است و اميدواريم با همكاري تمام دوستانمان درشهرمشهد بتوانيم اين رقابتها را به نحوشايسته اي برگزاركنيم.