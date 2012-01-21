به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش" که برای تماشای دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و شاهین بوشهر به شهر انزلی سفر کرده است در بین دو نیمه این بازی به سالن کنفرانس ورزشگاه تختی انزلی رفت و به سئوالات برخی از خبرنگاران پاسخ داد.

"کارلوس کی‌روش" در خصوص دلیل حضورش در ورزشگاه تختی انزلی گفت: من برای اولین بار نیست که به خارج از تهران برای تماشای بازی‌های لیگ برتر می‌روم.

این مربی پرتغالی در ادامه خاطر نشان کرد: من چند بازیکن از تیم‌های ملوان و شاهین بوشهر را جهت دعوت به اردوی تیم ملی زیر نظر داشتم و به همین خاطر برای ارزیابی آنها به انزلی آمدم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا سعید سالار زاده، محسن مسلمان و محمد نزهتی جزو بازیکنان موردنظر وی هستند، اظهار داشت: من برخی از این اسامی را که شما گفتید زیر نظر دارم. علاوه بر این شرایط تمام بازیکنانی را که قبلا به تیم ملی دعوت کرده بودیم را زیر نظر داریم. از آنجایی که زمان اعلام اسامی بازیکنانی که باید به تیم ملی دعوت شوند، نزدیک است باید بهترین‌ها را از بین آنها انتخاب کنیم.

کی‌روش در خصوص انتقاد برخی از مربیان تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر در خصوص برنامه‌های آماده سازی تیم ملی تاکید کرد: مسئولیت اصلی من بردن تیم ملی ایران به جام جهانی 2014 برزیل است و در این خصوص نسبت به 75 میلیون ایرانی احساس وظیفه می‌کنم.

وی همچنین دراین باره افزود: اگر مربیان لیگ برتری نسبت به برنامه‌های آماده سازی من برای تیم ملی فوتبال اعتراض دارند به نظر آنها احترام می‌گذارم.

کی روش در پاسخ به این پرسش که آیا شما طرفدار تیم بارسلونا یا رئال مادرید هستید، تصریح کرد: من فقط طرفدار فوتبال خوب و زیبا هستم.