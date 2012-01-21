کشت جو در 52 هزار هکتار از مزارع گلستان انجام شد

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار 9 هزار و 716 هکتار آن جو آبی و 43 هزار و 677 هکتار آن را جو دیم است.

وی اظهار داشت: از کل سطح کشت شده 42 هزار و 144 هکتار آن سبز شده است که 8 هزار و 827 هکتار آن مربوط به جو آبی و 33 هزار و 317 هکتار آن نیز مربوط به جو دیم است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: از شروع اجرای طرح جو تاکنون در سطح 7هزار و 841 هکتار انعقاد قرارداد با کشاورزان صورت گرفته است که 10 هزار و 61 هکتار آن جو آبی و 68 هزار و 349 هکتار آن جو دیم است.

وی عنوان کرد: غالب سطح کشت شده و سبز شده جو استان مربوط به شهرستانهای شمالی است.

محمدی گفت: بارندگیهای مناسب فصل پاییز شرایط مطلوبی را برای کشت محصولات پاییزه در نیمه شمالی استان فراهم کرده و این در حالی است که شرایط آماده سازی بستر بذر را در نیمه شمالی دچار وقفه کرده است.

وی افزود: لذا بخشی از اراضی این منطقه در دی ماه زیر کشت جو رفت.