خبرنگار پیشکسوت استان قزوین دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضائی پور از فعالان رسانه ای و خبرنگار پیشکسوت استان استان قزوین عصر جمعه بر اثر بیماری در بیمارستان آسیای تهران دار فانی را وداع گفت.

رضائی پور از سال 74 کار خود را در روزنامه ایران آغاز کرد و پس از 26 سال فعالیت در اثر ابتلاء به بیماری سرطان گوارش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

رضائی پور که پس از روزنامه ایران در هفته نامه های رایحه مهر، اندیشه زلال نیز سابقه همکاری داشت یکی از خبرنگاران پر تلاش و فعال عرصه رسانه های استان بود که پیگیری خبر، سخت کوشی و مقاومت در مقابل سختیها از ویژگیهای این خبرنگار بود.

این خبرنگار پیشکسوت مدت یک سال با دوری از عرصه رسانه ای در بیمارستان آسیای تهران در گذشت.

استاندار قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران روابط عمومی برخی دستگاهها و خبرنگاران رسانه های گروهی این ضایعه را تسلیت گفتند.

از مرحوم رضائی پور دو فرزند به نام مجید 25 ساله و هانیه 14 ساله به یادگار مانده است.

پیکر مرحوم رضائی پور پس از تشییع به زادگاهش استان گیلان منتقل و به خاک سپرده خواهد شد.