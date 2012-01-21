فرصتهای طلایی سرمایه گذاری در فرودگاه شیراز فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا سیدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در فرودگاه شیراز آمادگی لازم برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی فراهم است و این فرودگاه نیز آمادگی همکاریهای لازم برای مشارکت با شرکتهای سرمایه گذار را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 15 فرصت طلایی سرمایه گذاری در فرودگاه شیراز فراهم است که از جمله آن می توان به ساخت هتل فرودگاهی، ساخت پارکینگ طبقاتی،ساخت مجتمع تفریحی- ورزشی، احداث نیروگاه های مولد برق کوچک و ساخت کیترینگ یکپارچه فرودگاهی اشاره کرد.

مدیر کل فرودگاه های استان فارس از آمادگی فرودگاه شیراز برای جذب سرمایه گذار در ساخت ترمینال خارجی خبرداد و افزود: فرودگاه شیراز آمادگی واگذاری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت ترمینال بین المللی را دارد و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه استقبال میکنیم.

سیدی تاکید کرد: شرایط اقتصادی نباید مانع از فعالیت سرمایه گذاران و تردید آنان برای سرمایه گذاری باشد زیرا سرمایه گذاری در فرودگاه علاوه بر جذب اعتبارات برای امور زیر بنایی باعث اشتغالزایی نیز می شود.

وی از عقد قرارداد واگذاری فرودگاه شهر زرقان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده فرودگاه زرقان که قابلیت پرواز مسافربری را ندارد با عقد قراردادی به شرکت خصوصی برای کاربریهای مختلفی از جمله پروازهای نظامی و ساخت مجتمع های تفریحی و گردشگری اجاره داده میشود.

مدیرکل فرودگاه های استان فارس افزود: فرودگاه زرقان به مدت 14سال به بخش خصوصی واگذار می شود و طی این مدت در این فرودگاه شاهد برپایی نمایشگاه های هواپیماهای فوق سبک وتوسعه فرودگاه با عنوان مجتمع تفریحی و گردشگری با امکاناتی از قبیل کافی شاپ، رستوران و پیست کارتینگ خواهیم بود.

سیدی با اشاره به پروژه های آماده کلنگ زنی فرودگاه شیراز بیان کرد: در حال حاضر شش پروژه در فرودگاه شیراز آماده کلنگ زنی هستند که این پروژه ها به9 منظور تسریع دربه خدمت گیری مسافران در مراحل آغاز کار قرار دارند که این پروژه ها شامل توسعه ترمینال داخلی،احداث پارکینگ طبقاتی، بهسازی محوطه ترمینال پروازهای داخلی، احداث ساختمان پلیس، ساختمان ایمنی و آتش نشانی و اجرای فاز اول آشیانه تعمیر و نگه داری هواپیما هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد سه درصدی پروازهای داخلی و خارجی در 9 ماهه اول سال جاری خبر داد و افزود: در 9 ماهه اول سال جاری یک ملیون و 835 هزار نفر در قالب 18 هزارو 129 پرواز مسافربری جابجایی داشته اند که بر اساس آمارهای موجود در زمینه پرواز مسافران خارجی 12 درصد رشد و جابجایی مسافران داخلی با سه درصد رشد مواجه بوده است.

مدیر کل فرودگاه های استان فارس اظهار کرد: در راستای سهولت در پروازها برای ایام نوروز چهار مسیر خارجی در فرودگاه شیراز به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس اضافه خواهد شد که این پروازها از دو پرواز در هفته به چهار پرواز ارتقا می یابد.