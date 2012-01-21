برگزاری نشست "مسلمانان و مسیحیان در فضای تحولات بزرگ"

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور اندیشمندان و علاقمندان به موضوع گفتگوی ادیان و به ریاست مطران بولس مطر رئیس اسقفی مسیحیان مارونی بیروت برگزار شد.

در ابتدا "مطران بولس مطر"تأکید کرد: آنچه ما از قرآن کریم در خصوص غیر مسلمانان لمس می‌کنیم، خارج از دسته‌بندی‌های سیاسی معاصر مبنی بر اکثریت و اقلیت و آثار سیاسی و اجتماعی آن است.



"مطران بولس مطر" افزود: قرآن کریم از تعبیر اهل کتاب استفاده کرده و از آنان با احترام و دوستی یاد می‌کند. وجود مسیحیان در جهان اسلام نیز عمری به درازی تاریخ اسلام دارد ولی ما باید میان جوهر و اصول احکام اسلام در خصوص اهل کتاب که مایه اطمینان است و نظام‌هایی که حاکمان منتسب به اسلام در طول تاریخ ایجاد کرده و ضرورتاً منعکس‌کننده حقیقت اسلام نیستند تفاوت قائل باشیم.



وی در این نشست که 27 دی برگزار شد، گفت: لذا اگر آنچه در کشورهای عربی اتفاق می‌افتد منجر به اعاده حکم جوهری و اصیل اسلام شود، شهروندان غیر مسلمان نباید نگران باشند بلکه باید از آن استقبال کرده و حتی مشارکت نمایند اما اگر آنچه رخ می‌دهد با جوهر اسلام مخالفت داشته باشد در این صورت نه فقط مسیحیان بلکه مسلمانان نیز باید نگران باشند.



جورج اسحاق هماهنگ‌کننده سابق حرکة کفایة مصر نیز مقاله خود را به مروری بر ایفای نقش اقباط در حیات سیاسی و اجتماعی مصر و فراز و نشیب آن در تاریخ معاصر تا قیام اخیر مردم مصر اختصاص داد و شروع خودداری مسیحیان قبطی از ایفای نقش در جامعه و گزیدن عزلت در چارچوب کلیسا و جامعه قبطی را ناشی از توافق و معامله انور سادات با جریانات سیاسی اسلامی به هدف مقابله با نفوذ چپ‌گرایان و بقایای جریان ناصری بویژه میان جوانان و دانشجویان، دانست و تأکید کرد: این وضعیت از دهه هفتاد میلادی با استفاده از نیروهای سیاسی اسلامگرا گره خورد و تلاش داشت با دامن‌زدن به خشونت‌های طایفه‌ای، وضعیت موجود را حفظ و تثبیت نماید. حسنی مبارک نیز طی سی سال گذشته تلاش کرد این حالت را به هدف کنترل جنبش اقباط مورد بهره‌برداری قرار دهد.