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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

حمیدی به مهر خبر داد:

همکاری ثبت اسناد و املاک البرز با پست موجب کاهش مشکلات شد

همکاری ثبت اسناد و املاک البرز با پست موجب کاهش مشکلات شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست استان البرز گفت: همکاری ثبت اسناد و املاک البرز با پست موجب کاهش مشکلات شده است و امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد.

غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: حسن نیت و اعتماد مدیریت و کارکنان زحمتکش اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز شایان تقدیر و تشکر است.

مدیرکل پست استان البرز ادامه داد: تداوم همکاری ها و تعامل میان پست البرز و اداره کل ثبت اسناد و املاک در این استان، تاثیرات مطلوبی به همراه دارد و موجب حل بسیاری از مشکلات می شود.

این مسئول گفت: جلسه هماهنگی و ارزیابی تفاهم نامه میان اداره کل ثبت و اسناد و اداره کل پست استان البرز برگزار و موارد مربوطه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل پست استان البرز افزود: جلسه هماهنگی و ارزیابی تفاهم نامه میان اداره کل ثبت و اسناد و اداره کل پست استان البرز با حضور مسئولان ذیربط از جمله مدیران کل و معاونان و روسای ادارات کل ثبت اسناد و پست برگزار شده است.

حمیدی ادامه داد: در جلسه هماهنگی و ارزیابی یادشده، در خصوص امکانات و فعالیت های شبکه پستی در سطح کشور و رسالت و وظایف پست توضیحاتی ارائه شده است.

مدیرکل پست استان البرز گفت: این توضیحات در خصوص رسالت و وظایف پستی در زمینه برقراری ارتباط میان شهروندان، ارگان ها و سازمان ها و واگذاری خدمات ارائه شده است.


 

کد مطلب 1514694

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