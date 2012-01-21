اعلام اسامی کاندیداهای جامعه پزشکی که به جبهه متحد اصولگرایان پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، 44 نفر را به عنوان کاندیدای پیشنهادی این تشکل برای حوزه انتخاباتی تهران به جبهه متحد اصولگرایان معرفی کرد.

گفتنی است این 44 نفر از میان هشتاد کاندیدای پیشنهادی به شورای مرکزی این جمعیت معرفی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در میان 44 نفری که به جبهه متحد اصولگرایان معرفی شده‌اند دکتر سید علی ریاض، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، دکتر سید علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، دکتر علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه، طبیب زاده، مشاور اسبق رئیس جمهور و سلیحی حضور دارند.