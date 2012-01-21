کوتاهی دولت در ارائه لایحه بودجه/ شرایط سال گذشته تکرار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه دولت قانون بودجه سال 91 را هنوز به مجلس نداده است، اظهار داشت: حداقل آسیب این دیرکرد این است که فرصت لازم برای بررسی دقیق قانون بودجه از مجلس گرفته می شود.

وی با بیان اینکه نباید شرایط بسیار بد سال گذشته دوباره تکرار شود، یادآور شد: آسیبهای دیرکرد تحویل قانون بودجه 90 الان مشهود شده است و نباید این وضع دوباره تکرار شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قانون بودجه 91 را در موعد مقرر به مجلس تحویل نداده است، افزود: دولت نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده است.

ملکشاهی راد ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درگیر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند و این مسئله ممکن است مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کند.

وی با اشاره به روند تصویب قانون بودجه سال91 اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس بعد از 12 اسفند با دقت و همت بیشتری بررسی این قانون را تمام کنند و تا قبل از پایان سال کار قانون بودجه سال 91 را به پایان برسانند.