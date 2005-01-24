برنامه بازيها با برگزاري مراسم قرعه كشي مشخص شد

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مراسم با حضور نمايندگان، مربيان، ناظران و سرپرستان تمامي تيم هاي شركت كننده در 13رشته با نظارت نينا زرگر صالح سرپرست فني مسابقات در هتل شهر تهران برگزار شد.

بنا براين گزارش مراسم قرعه كشي رقابت ها همزمان در اين جلسه برگزار و زمان بندي دقيق رقابتهاي هر رشته مشخص شد.

برنامه رقابت هاي هر رشته به شرح زير مي باشد: 1- در رشته رزمي تكواندو تيمهاي تهران، شهرداري، تاجيكستان، افغانستان، ارمنستان، عراق، ليبي از روز دوشنبه پنجم بهمن ماه و از ساعت 13 در خانه تكواندو و در هفت وزن به رقابت مي پردازند.

2- رشته كاراته با 6 تيم قزاقستان، آذربايجان، افغانستان، تاجيكستان، تهران و شهرداري از امروز دوشنبه با آغاز پيكارهاي كاتاي انفرادي در سالن شيرودي مسابقات خود را شورع مي كنند.

3- در رشته بدمينتون نيز 4 تيم ارمنستان، پاكستان، شهرداري، پايتخت ها در سالن حجاب به مصاف هم مي روند.

4- در رشته تنيس روي ميز 8 تيم به ترتيب درگروه اول مالزي، ايران الف، قطر، تاجيكستان ودر گروه قزاقستان، ايران (ب)، افغانستان ، ليبي از ساعت 16 روز دوشنبه پنجم بهمن ماه در سالن مهر 78 بازي خواهند كرد.

5- مسابقات فوتسال نيز با حضور 4 تيم ليبي - تركمنستان- شهرداري ، منتخب تهران درسالن تالار سبز ولنجك پي گيري خواهد شد كه در نخستين ديدار ليبي و تهران به مصاف هم مي روند.

6- در رشته هندبال تيمهاي شهرداري، قطر، تهران، ارمنستان، عراق از امروز تا پايان ديدارها مسابقه خواهند داد كه در روز اول دوتيم شهرداري تهران و ارمنستان و قطر با استان تهران روبروي يكديگر قرار مي گيرند. اين ديدار ها در سالن هندبال پي گيري مي شود.

7- مسابقات بسكتبال نيز با 3 تيم شهرداري، تهران و قطر مي باشد كه در روز اول شهرداري تهران - قطر، روز دوم: استان تهران و شهرداري تهران و روز سوم: استان تهران و قطر در سالن بسكتبال مسابقه خواهند داد.

8- مسابقات ژيمناستيك نيز با حضور 4 تيم ارمنستان، شهرداري تهران، استان تهران، ليبي از امروز در سالن خانه ژيمناستيك ايران برگزار مي شود.

9- در رشته شنا نيز 3 تيم ارمنستان، تهران و شهرداري تهران در 16 ماده از ساعت 10 امروز در استخر آزادي مسابقات خود را شروع مي كنند.

10- در رشته تيراندازي هم تيمهاي قطر، تاجيكستان، تايلند، شهرداري تهران از روز چهارشنبه در سالن تيراندازي شهرداري تهران شروع خواهد شد.

11- مسابقات دووميداني 11 تيم گرجستان، ارمنستان، ازبكستان، ليبي، قرقيزستان، عراق، افغانستان، تاجيكستان، پاكستان، تهران و شهرداري از امروز در خانه دووميداني آفتاب انقلاب پي گيري مي گردد.

12- در رقابتهاي واليبال هم 4 تيم تهران، شهرداري، ارمنستان، قطر از امروز با رويارويي تيمهاي قطر و شهرداري و ارمنستان و تهران در سالن حجاب دنبال خواهد شد.

13- رقابتهاي رشته تنيس روي ميز معلولين هفت تيم شهرداري تهران، تاجيكستان، ليبي، سريلانكا، عراق و ارمنستان از امروز آغاز مي شود.