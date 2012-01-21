کشف کالای قاچاق در رفسنجان/ نظارت بر واحدهای عرضه کالا تشدید می شود

علی درینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قاچاق کالا به سیستم اقتصاد مملکت ضربه می زند گفت: طی سال جاری 200 قلم کالای قاچاق آرایشی از 85 واحد عرضه مواد آرایشی و بهداشتی در رفسنجان کشف و جمع آوری شد.

درینی با اشاره به لزوم مبارزه جدی با قاچاق کالا گفت: این پدیده خسارات فراوانی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد می کند.

وی با اشاره به افزایش نظارت ها در رفسنجان بر کالاهای قاچاق گفت: داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی در اولویت بعدی این بازرسی ها قرار دارند.

این مسئول تصریح کرد: کالای قاچاق علاوه بر تهدید اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه نیز تاثیر منفی می‌گذارد و با خروج ارز از کشور باعث تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی می‌شود.

درینی با اشاره به تولید ده هزار کالای مجاز در داخل کشور گفت: نهادینه کردن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی یک ضرورت است.