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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

درینی به مهر خبر داد:

کشف کالای قاچاق در رفسنجان/ نظارت بر واحدهای عرضه کالا تشدید می شود

کشف کالای قاچاق در رفسنجان/ نظارت بر واحدهای عرضه کالا تشدید می شود

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی رفسنجان از کشف 200 قلم کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

علی درینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قاچاق کالا به سیستم اقتصاد مملکت ضربه می زند گفت: طی سال جاری 200 قلم کالای قاچاق آرایشی از 85 واحد عرضه مواد آرایشی و بهداشتی در رفسنجان کشف و جمع آوری شد.

درینی با اشاره به لزوم مبارزه جدی با قاچاق کالا گفت: این پدیده خسارات فراوانی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد می کند.

وی با اشاره به افزایش نظارت ها در رفسنجان بر کالاهای قاچاق گفت: داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی در اولویت بعدی این بازرسی ها قرار دارند.

این مسئول تصریح کرد: کالای قاچاق علاوه بر تهدید اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه نیز تاثیر منفی می‌گذارد و با خروج ارز از کشور باعث تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی می‌شود.

درینی با اشاره به تولید ده هزار کالای مجاز در داخل کشور گفت: نهادینه کردن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی یک ضرورت است.

کد مطلب 1514702

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